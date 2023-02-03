В США впервые разрешили конфисковать деньги российского олигарха: это позволит передать их Украине

Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $ 5,4 млн российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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Об этом сообщило агентство The Reuters. В России Малофеев известен как показательно православный гражданин, он также владеет пропагандистским каналом "Царьград ТВ".

"Средства, отчужденные у российского бизнесмена, будут направлены в пользу Украины. Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, причиненной Россией украинскому народу и земле, но вклад важен", – заметил глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс.

Журналистам западной прессы не удалось связаться с Малофеевым, который постоянно проживает в РФ, для комментариев. Известно, что он отрицает свое причастие к аннексии украинского полуострова, включая и финансовые издержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, вырученные за продажу футбольного клуба "Челси", принадлежащего известному российскому олигарху Роману Абрамовичу, также могут быть направлены украинскому государству. Решение принимается на уровне властей Великобритании и ЕС, поскольку сам Абрамович находится под санкциями.

Подобная вероятность вызвала нешуточный хейт среди россиян, которые считают это ничем иным как "грабежом России". Поскольку сумма от выручки клуба внушительна – $2,8 млрд, – то такие возмущения вполне понятны, и весьма умилительны.

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