Председателю Набсовета МАУ нужен был 'ручной мальчик' в его корпоративной войнушке. Я точно ручным не являюсь, - президент Евгений Дыхне

Действия председателя Наблюдательного совета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Арона Майберга – это расшатывание стойкости авиакомпании в кризис.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент МАУ Евгений Дыхне, комментируя корпоративный конфликт по попытке его увольнения.

"Действия по моему увольнению со стороны Арона Майберга сейчас, когда у МАУ столько внешних вызовов, – это как если в детской игре в дженгу доставать нижние блоки один за другим и проверять, устоит ли конструкция. Председателю наблюдательного совета нужен был "ручной мальчик" в его корпоративной войнушке. Я точно ручным не являюсь. Так что рейдерство в данном случае – это атака на мои права и на мою деловую репутацию", – сказал он.

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Причину таких решений Майберга Евгений Дыхне объяснил тем, что "красному" лидеру не важен профессионализм, не нужен независимый эффективный менеджер. У такого лидера ценится послушание, беспрекословное выполнение команд, а субъектность в такой системе координат не рассматривается.

"Когда я работал в аэропорту "Борисполь", у нас с Ароном Сергеевичем были деловые, ровные бизнес-отношения, особенности его культуры поведения так не проявлялись, поскольку у него не было надо мной старшинства. В МАУ меня пригласили не потому, что я родственник или, не дай Бог, друг Арона Сергеевича. Нет. Моя экспертиза соответствовала запросу", – говорит CEO МАУ.

Он напомнил, что с 2014 года, до его прихода на пост президента в 2019 году, МАУ находились в сложнейшем финансовом положении из-за выполнения убыточных рейсов.

"Я знал, что просто не будет, но мне была обещана свобода действий. Это был обман, что стало ясно довольно скоро. Я такой большой мальчик, а все еще очаровываюсь людьми", – сожалеет Дыхне.

Президент авиакомпании также прокомментировал ход судебного дела:

"Из тех документов, которые мы с адвокатами получаем в суде, а также тех документов, которые приходят от имени акционеров МАУ, содержание которых я не имею право разглашать из-за NDA (соглашения о неразглашении – Ред.), вижу, что мое понимание ситуации и мотивация на подачу иска были верны".

Напомним, СМИ писали о том, что в конце ноября 2021 года наружу вышел конфликт внутри МАУ. Президент МАУ Евгений Дыхне оспорил в суде тайное решение акционеров о своем увольнении.