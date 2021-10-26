Правительство ФРГ предоставило выводы для сертификации "Северного потока-2", признав его безопасным

В Министерстве экономики Германии заявили, что разрешение "Северному потоку-2" перекачивать российский газ в ФРГ не угрожает газовым поставкам в Европейский Союз. Заключение по сертификации газопровода ведомство направило в Федеральное сетевое агентство.

Такое заявление опубликовано в пресс-службе Минэкономики страны во вторник, 26 октября. Таким образом ведомство признало сертификацию "Северного потока-2" безопасной.

"В своем анализе Федеральное министерство экономики заключает, что предоставление сертификата не угрожает безопасности поставок газа в Федеративную Республику Германия и Европейский Союз", – говорится в заявлении.

Как отмечается, представители структуры консультировались по этому вопросу с Италией, Австрией, Польшей, Чехией, Венгрией, Эстонией, Латвией и Литвой.

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Федеральное сетевое агентство на основе анализа должно принять предварительное решение о сертификации газопровода до начала января. После этого свою позицию по "Северному потоку-2" предстоит высказать Еврокомиссии.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что в условиях, когда газ в Европе стремительно подорожал Европа может стать более сговорчивой и рискнуть принять запуск "Северного потока-2" без сертификации. По ее словам Россия недопоставляет газ по действующим газотранспортным системам, заставляя таким образом операторов покупать голубое топливо через свои собственные газопроводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 6 месяцев. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа начнутся по трубопроводу сразу же после того, как ФРГ выдаст разрешение. Заявление вызвало острую реакцию специалистов, последние называют это шантажом.