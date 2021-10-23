Зеркаль о запуске 'Северного потока-2': Европа может принять газопровод без сертификации

Россия недопоставляет газ по действующим газотранспортным системам, заставляя таким образом операторов покупать голубое топливо через свои собственные газопроводы. В условиях, когда газ в Европе стремительно подорожал, а отапливать дома чем-то нужно, Европа может стать более сговорчивой и рискнуть принять запуск "Северного потока-2" без сертификации.

Об этом рассказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью изданию Радио Свобода". Она подчеркнула, что Россия всегда пользуется кризисными ситуациями.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно, и рискнет", - сказала Зеркаль.

Она напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

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"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm, который сейчас мы видим, использованный очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

Зеркаль рассказала, что за первое полугодие 2021 "Газпром" заработал более 10 млрд, и отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает гораздо больше – "цифры, которые мы себе еще не представляем".

Как сообщал OBOZREVATEL, с сертификацией "Северный поток-2" может заработать не раньше марта 2022 года.