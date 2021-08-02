Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки приведет к миллиардным потерям бюджета и сокращениям – письмо 'Запорожстали' к власти

Приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные перевозки является категорически неприемлемым, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавируса в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов сразу приводит к снижению объемов перевозок МПС, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от металлургического комбината "Запорожсталь".

"Непродуманные шаги по увеличению стоимости железнодорожных перевозок могут иметь долгосрочные последствия как для нашего предприятия, так и для украинской экономики – в виде дальнейшего сокращения промышленного производства и экспорта, что приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падения поступлений в госбюджет", – отметили на предприятии.

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Как сказано в письме, перевозки грузов первого класса не требует от УЗ особых технологий или дополнительных расходов, и поэтому являются крайне рентабельным, что подтверждается официальной отчетностью УЗ, где рентабельность грузовых перевозок в 2014-2020 годах составляет 30%.

"Поэтому мы считаем, что повышение является искусственным, не имеет под собой никаких экономических или правовых оснований, и направлено на увеличение тарифной нагрузки на грузы, перевозка которых и так является рентабельной для УЗ. Это приведет к тому, что продукция украинских металлургов станет неконкурентной на внешних рынках, а это – около сотни тысяч украинцев, занятых по всей стране, миллиарды валютных поступлений и десятки миллиардов налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней", – подчеркнули в "Запорожстали".

Там также напомнили, что тарифы на перевозки индексировались ежегодно, и это каждый раз приводило к потере грузовой базы УЗ и, как следствие, к уменьшению поступлений от грузовых перевозок. Так, в 2019 году произошел рост тарифов на 14,2%. В том же 2019 году объем железнодорожных перевозок по сравнению с 2015 годом упал на 37 млн тонн, в то время как автомобильные выросли на 97 млн тонн.

"Следует помнить, что почти во всех регионах мира за последний год значительно возросло количество протекционистских мер и осуществляется поддержка собственных производителей. А в Украине такие приказы создают дополнительное давление на отрасль, не говоря уже ее поддержке. В то время как отечественные металлопроизводители постоянно борются за каждую гривну себестоимости металлопродукции и конкурируют с соседними производителями, где государства осуществляют существенную поддержку отрасли. Именно поэтому просим рекомендовать Мининфраструктуры отозвать проект приказа, и предотвратить крах отечественных металлургических предприятий", – резюмируется в письме.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с предложением в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.

В Минэкономразвития в то же время заявили, что повышение тарифов приведет к подорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины. К тому же, железнодорожные тарифы не являются экономически необоснованными из-за непрозрачного механизма тарифообразования, который не привязан к себестоимости перевозок.