Повышение налогов на добычу газа ухудшит инвестиционную привлекательность Украины – Concorde Capital

Повышение налога на добычу украинского газа (ренты) приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности страны, говорится в выводах аналитика инвестиционной компании Concorde Capital Дмитрия Хорошуна, сообщает "РБК-Україна".

"Предлагаемое изменение механизма ренты на природный газ в Украине снизит рентабельность собственного капитала гораздо больше, чем аналогичное недавнее изменение в отношении роялти на железную руду. Инвестиционная привлекательность Украины в целом также пострадает", – говорится в отчете аналитика.

По словам аналитиков Concorde Capital, власть будет стремиться повысить ренту с 1 апреля, однако они допускают, что благодаря диалогу правительства с добывающими компаниями конкретны ставки налогов могут быть пересмотрены.

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"Мы считаем, что переговоры (между украинскими производителями природного газа и правительством) об изменении предложения могут быть уместны. В частности, мы не исключаем, что ставки роялти в окончательной редакции закона будут ниже, чем в проекте от 9 февраля", – заключили в инвесткомпании.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги Народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю 69%.

Ряд депутатов отреагировали на предложение "слуги" опасениями, что власть сознательно уничтожает газодобывающую отрасль, чтобы вернуть Украину в газовую зависимость от России.