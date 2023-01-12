Повлияют ли поставки тока из ЕС в Украину на ситуацию с электроснабжением

В Украину с 1 января идут небольшие объемы электроэнергии из стран Европейского Союза (ЕС). Они могут оказать положительное влияние на ситуацию в энергетической системе государства. При этом, импорт тока очень ограничен.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что у Украины есть возможность поставлять из, прежде всего, Румынии и Словакии до 600 МВт.

"Это не очень большие объемы, но тоже может существенно положительно повлиять на энергообеспечение и покрытие дефицита. Для этого правительство выпустило соответствующее постановление, чтобы способствовать стабилизации работы энергетической системы, и сейчас такие предприятия, которые будут импортировать электрическую энергию, на них приходятся соответствующие лимиты. Таким образом, они обеспечивают свою работу, свое предприятие более надежно с точки зрения поставки электрической энергии. Поэтому эта опция очень положительная. Но, опять же, пока импорт электроэнергии чрезвычайно ограничен, все проблемы не решены", – отметил Омельченко.

Также эксперт подчеркнул важную деталь: в Украине сейчас цена электрической энергии примерно втрое ниже, чем в странах Евросоюза, из которых планируют импортировать электроэнергию. "У нас с точки зрения коммерции здесь нет никакого интереса, но с точки зрения надежности энергоснабжения эта опция может быть задействована", – резюмировал он.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что из-за похолодания в Украине возросло потребление электроэнергии – особенно утром и вечером, когда фиксируются максимальные показатели. В этой связи на 12 января всем областям доказали лимиты потребления – будут действовать они с 00:00 до 24:00. Однако более трети страны их уже превысила – в 9 регионах, утром были введены аварийные отключения.

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