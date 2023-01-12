В Украине массовые аварийные отключения: свет будут выключать целые сутки

Из-за похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии – особенно по утрам и вечерам, когда фиксируются максимальные показатели. В связи с этим на 12 января всем областям довели лимиты потребления – действовать они будут с 00:00 до 24:00. Однако более чем треть страны их уже превысила – в 9 регионах с утра были введены аварийные отключения.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили: облэнерго составляют и применяют графики плановых отключений для соблюдения указанных лимитов. Перечень всех облэнерго доступен по ссылке.

"Разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", – подчеркнули в компании.

Почему в энергосистеме дефицит мощности

В "Укрэнерго" объяснили: общий дефицит в энергосистеме Украины является следствием ряда факторов. В частности:

массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре страны;

временной оккупации ряда электростанций – в т.ч. Запорожской АЭС.

"Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", – констатировали в компании. Отметив, что работа над восстановлением поврежденных объектов ведется постоянно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским предприятиям, которые будут покупать импортированное электричество, свет отключать не будут. Они будут гарантированно защищены от плановых отключений в объемах приобретенной электроэнергии.

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