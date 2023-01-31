Подозрение Коболеву из-за премии "за Стокгольм" признали необоснованным: решение суда

Подозрение, предъявленное бывшему главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву за получение многомиллионной премии после победы в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом", признали необоснованным. Соответствующее решение вынес судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

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Об этом сообщил адвокат Алексей Носов. По его словам, такие решение суда содержатся в полном тексте решения об отказе в избрании Коболеву меры пресечения.

"Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву необоснованно... Прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение ВАКС", – сообщил юрист.

Адвокат перечислил пять ключевых для дела пунктов из текста решения суда:

Рисков препятствования уголовному производству нет

"Следователь судья отметил, что все перечисленные прокурором риски нивелируются самостоятельным и добровольным решением Андрея [Коболева] вернуться из-за границы сразу после получения сведений о проведении расследования в отношении него... [Это] свидетельствует о намерении способствовать следствию, а не уклоняться от него", – отметил Носов.

Набсовет "Нафтогаза" сознательно принял решение о премии Коболеву

Отмечается, что следствие продолжается с 2018 года, то есть уже 5 лет. При этом судья обратил внимание, что по состоянию на январь 2023 члены набсовета "Нафтогаза" так и не были допрошены.

Более того, в письме от 2018 года в адрес премьер-министра Украины члены набсовета "Нафтогаза" сообщали, что решение о выплате премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже принималось по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям на основе тщательного анализа подобных судебных побед.

Также члены набсовета публиковали открытое обращение, в котором говорили об осознанности принятого решения. В обращении отдельно указывалось, что набсовет берет на себя полную ответственность за назначение премии, а члены набсовета не подвергались давлению со стороны Коболева.

Одно из утверждений прокурора признано манипулятивным

Речь идет об утверждении, что большинство членов набсовета – иностранцы, а потому не владеют знаниями украинского законодательства. "Эти утверждения судья признал противоречащими идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитирующими роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов", – сообщил Носов.

Ограничение суммы премий не распространялось на главу "Нафтогаза"

Речь идет о постановлении Кабмина № 859 о максимально допустимых размерах премий госслужащих. Однако суд поставил: это постановление регулирует ограничения на назначение премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования премии другими лицами. "А поскольку установление размера премий председателю правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, нарушения требований постановления не было", – рассказал адвокат.

Установление размера вознаграждения является исключительной компетенцией Н\наблюдательного совета

Это утверждение вытекает из предыдущего пункта. Кроме того, суд не установил наличие у Коболева полномочий, которые давали ему возможность влиять на принятие решений касательно суммы премии.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что бывший руководитель "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

Кроме того, антикоррупционные органы заявляли, что при Коболеве "Нафтогаз" создавал препятствия для расследования. К примеру, документы о выплате премий компания передала иностранным адвокатам. Этот вопрос удалось решить уже после смены руководства компании. "Нафтогаз" сначала вернул документы в собственное распоряжение, а после их смогли получить детективы.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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