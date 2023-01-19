Экс-главе "Нафтогаза" Коболеву объявили о подозрении за многомиллионные премии

Экс-главе "Нафтогаза" Украины Андрею Коболеву сообщили о подозрении. Его подозревают в хищении более 229 млн гривен.

Видео дня

О вручении подозрения сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Официально имя Коболева не называется, однако в сообщении говорится о бывшем главе НАК "Нафтогаз Украины", который находился в должности с 2014 по 2021 год.

Речь идет о многомиллионных премиях, которые получил глава компании за победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году. А именно 229,25 млн грн – столько составила разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.

"Сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн). К тому же за те же достижения экс-руководитлю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн", – указали в НАБУ.

В Бюро добавили, что бывшее руководство "Нафтогаза" создавало препятствия во время проведения расследования по этому делу. В частности, документы о выплате огромных премий были переданы заграничным юристам. А те в свою очередь отказывались предоставить бумаги даже в ответ на официальные на запросы.

В 2022 году, когда Коболев уже не был главой "Нафтогаза", документы вернулись в распоряжение компании. После этого их изъяли детективы НАБУ, и таким образом смогли собрать данные, необходимые для объявления подозрения.

Интересно, что в 2022 году в "Нафтогазе" также сообщали о получении Коболевым дополнительной премии. Эту вторую часть (без участия уже нового руководства компании) он получил в 2021-м после досрочного прекращения полномочий как председателя правления.

Тогда в компании заявили, что Коболев просто присвоил себе премию, которая предназначалась всей команде. Справедливость начисления премии бывшему главе правления в "Нафтогазе" назвали "сомнительной", как и механизм ее выплаты.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!