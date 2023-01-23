Суд не арестовал экс-главу "Нафтогаза" Коболева, прокуроры обжалуют решение ВАКС

Экс-главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву после оглашения ему подозрения не назначили меру пресечения. Теперь прокуратура будет обжаловать такое решение суда в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Видео дня

Прокуроры просили для Коболева арест с альтернативой внесения залога в 360 млн грн. Однако судья ВАКС Олег Федоров 23 января огласил решение об отсутствии меры пресечения, сообщил журналист Олег Новиков.

Как заявили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), такое решение суда там считают необоснованным и незаконным. В частности, прокуроры уверены, что отсутствие меры пресечения может привести к таким последствиям:

негативно повлиять на дальнейшее расследование;

подозреваемый может покинуть страну или препятствовать следствию.

"Прокурор САП не согласен с решением суда об отказе в применении меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", подозреваемому в завладении путем злоупотребления своим служебным положением более 229 млн грн... Прокурор после ознакомления с полным текстом решением суда обжалует это решение в суде апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

Такое решение можно обжаловать в Апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней.

Подозрение Коболеву вручили еще 19 января, изначально заседание суда по мере пресечения планировалось на тот же день. В НАБУ и САП тогда заявили, что бывший руководитель "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером такой премии. В САП отметили, то предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

Кроме того, антикоррупционные органы заявляли, что при Коболеве "Нафтогаз" создавал препятствия для расследования. К примеру, документы о выплате премий компания передала иностранным адвокатам. Вернуть бумаги принудительно было невозможно.

Этот вопрос удалось решить уже после смены руководства компании. "Нафтогаз" сначала вернул документы в собственное распоряжение, а после их смогли получить детективы.

Информацию об оглашении подозрения подтвердил и сам Коболев. В тот же день он заверил, что находится на территории Украины и намерен отстаивать свою невиновность в суде.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!