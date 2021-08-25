Подготовка к зиме: 'Центрэнерго' хочет получить 3,6 млрд грн от продажи полугодичного объема электроэнергии

Государственная компания "Центрэнерго" объявила аукцион по продаже 874 млн кВт.час базовой нагрузки на сумму 3,6 млрд грн. Аукцион пройдет 27 августа.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи". Срок поставки электроэнергии – с сентября 2021 по март 2022 года включительно.

Средства от продажи электроэнергии на полгода вперед могут пойти на финансирование закупок угля в рамках подготовки к отопительному сезону. Ранее "Центрэнерго" сообщала о сложностях с закупкой угля и просила Министерство энергетики способствовать получению кредитов от госбанка на эти цели.

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Напомним, в августе среднесуточный объем поставок угля на все украинские ТЭС – частные и государственные - увеличился на 11,5% до 48 тыс. т/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля. В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября в Украине изменится тарификация энергопотребления.