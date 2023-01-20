Почему повербанк может взорваться: как правильно пользоваться устройством

Повербанки сильно помогают украинцам в условиях постоянных отключений света, однако неосторожное пользование может привести к взрыву устройства. Этого можно предотвратить, соблюдая несколько правил.

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OBOZREVATEL расскажет, что делать, чтобы повербанк не взорвался и что к этому приводит.

Power Bank (повербанк, или в простонародье – "банка") – портативная зарядка для мобильной техники. Посредством этого устройства можно зарядить смартфон или планшет в любом месте, причем много раз.

Почему повербанк может взорваться

Нет защиты питания (должен быть специальный механизм, обеспечивающий прекращение зарядки аккумулятора после достижения полной емкости, контроль короткого замыкания и температуры);

Имеет повреждение ;

; Некачественная батарея.

Повербанк, как и многие другие устройства, не любит высокие и низкие температуры. Так что носить его открытым в холодную погоду или хранить на солнце не рекомендуется.

Кроме того, не следует допускать перегрев повербанка (даже во время зарядки вашего устройства). То есть, даже если во время подзарядки вы чувствуете, что устройство очень горячее, следует выключить его.

Надо очень осторожно пользоваться "банкой", поскольку именно механические повреждения могут привести к взрыву устройства. Они могут появиться из-за того, что повербанк мог упасть, а может у него могла попасть вода. Если устройство было повреждено, его лучше отдать на утилизацию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что делать, если смартфон не заряжается. Об этом – читайте в материале.

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