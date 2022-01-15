Плановые работы на электросетях не связаны с 'веерными' отключениями, – эксперт

Облэнерго круглогодично проводят работы на электросетях для их обновления и присоединения новых потребителей к сетям. Отключения света, которые могут сопровождать эти работы, не связаны с так называемыми "веерными" отключениями.

Об этом сообщил энергоэксперт Сергей Чех в Facebook.

"Эти работы и отключения света, которые могут их сопровождать, никак не связаны с "веерными" отключениями", – заявил Чех.

Он отметил, что несмотря на стабилизацию ситуации с запасами угля, продолжает распространяться информация о так называемых "веерных" отключениях.

Эксперт подчеркнул, что временные отключения электроэнергии связаны исключительно с обслуживанием электросетей.

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Кроме того, эксперт сообщил, что энергетики также расчищают трассы ЛЭП, подрезают деревья, потому что управители земельных участков, где проходят сети, часто эту свою обязанность не выполняют.

По словам эксперта, операторы системы распределения вынуждены проводить часть работ зимой, чтобы не повредить посевам на полях и плодоносящим деревьям.

В то же время регулятор внимательно следит за тем, чтобы выполнялись все регламентные требования плановых отключений.

"Чтобы продолжительность планового отключения не превышала 8 часов, и чтобы предупреждение предоставлялось не менее чем за 5 дней, и чтобы предупреждение содержало полную информацию об адресах, по которым потребителям будут временно прекращать электроснабжение. Именно об этом НКРЭКУ письмом от 12 января предупредило операторов систем распределения", – объяснил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что операторы энергосетей объяснили, зачем "планово" выключают свет. Кроме того, из-за непогоды 14 января на утро следующего дня только в Киевской области без света оставались 234 населенных пункта.