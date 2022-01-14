Операторы энергосетей объяснили, зачем 'планово' выключают свет

Плановые работы на электросетях необходимы для ее регламентного обслуживания и присоединения к ним новых потребителей. Их исполнение предусмотрено законодательством. Они не имеют отношения к так называемым "веерным" отключениям электроэнергии.

Об этом сообщили в Общественном Союзе "Умные электросети Украины", объединяющем операторов системы распределения, пишет "Главком ".

Общественный Союз "Умные электросети Украины" отметил, что плановые отключения – это кратковременные отключения света, которые необходимы для того, чтобы электрики могли без угрозы жизни и здоровью проводить работы на электрооборудовании для его починки или подключения новых потребителей. Они предусмотрены законодательством и должны проходить круглый год.

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По сообщению Союза, распространяется недостоверная информация, что компании запланировано отключают свет из-за "веерных" отключений.

"Разрушим миф: плановые работы операторов системы распределения – не имеют отношения к "веерным" отключениям. Причиной "веерных" отключений может быть только масштабный дисбаланс в системе энергоснабжения. При таком дисбалансе, решение об их применении принимает Кабинет министров Украины, а распоряжение на это дает диспетчер оператора системы передачи (НЭК Укрэнерго). Так что это никак не может быть связано с тем, что делают облэнерго", – подчеркивают в Союзе Умные электросети Украины.

В Союзе отмечают, что основными причинами плановых работ является подключение к сетям новых потребителей и обновление старых сетей, чтобы снизить риск их аварийности: "Плановые отключения – это необходимая временная вынужденная мера, пусть и не очень комфортная, но она с одной стороны защищает нас от дальнейших блекаутов из-за аварий на сетях, а с другой – позволяет подключаться новым потребителям, строящим дома, предприятиям".

Согласно Кодексу систем распределения, максимальный срок отключения, которое разрешено – 8 часов. Но ОСР пытаются планировать работы так, чтобы выполнять все работы как можно быстрее и не производить длительные отключения при минусовых температурах. О таких отключениях оператор системы распределения предупреждает не менее, чем за 5 рабочих дней для того, чтобы потребители могли заранее спланировать быт.

Вместе с тем в Союзе сообщили, что операторы системы распределения вместе с Министерством энергетики работают над тем, чтобы через некоторое время часть плановых работ производилась без отключения. ОСР в Украине начинают внедрять специальные технологии, позволяющие производить работы при включенном напряжении на электрооборудовании. Кроме того, Министерством предложено откорректировать нормативные акты, что позволит ОСР не в нарушение требований к компаниям и без ущерба потребителям корректировать ремонтные планы и переносить работы с отключениями сетей.