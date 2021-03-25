Пинчук портит Украине отношения с НАТО из-за лоббирования импорта с Белорусской АЭС, – политолог

Олигарх Виктор Пинчук вредит отношениям Украины со странами Европейского союза и НАТО из-за лоббирования импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов.

"В один момент псевдозападник Пинчук и его депутаты в Слуге Народа восстали против НАТО, противопоставили себя цивилизованному миру. И все это из-за узкого коммерческого интереса их патрона. Теперь диспозиция такая – топишь за импорт из России и с Белорусской АЭС – плюешь в сторону НАТО", - отмечает политолог в своей колонка для издания "Цензор.Нет".

По его словам, недавнее выступление президента Литвы Гитанаса Науседы в Верховной раде по сути превратило парламентских лоббистов Пинчука в маргиналов.

"Визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину на долго запомнится лоббистам олигарха Виктора Пинчука. Сложно вспомнить, когда в последний раз Президент страны НАТО так прямо мокал украинских парламентариев в нечистоты. Речь о просьбе, а правильнее сказать в нашей геополитической диспозиции – требовании Науседы прекратить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС", - отметил Сазонов.

По его словам, единственные, кто оказались не согласны с призывом Науседы – это лоббисты олигарха Виктора Пинчука, который выступает основным поборником этого импорта.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.