Пінчук псує Україні відносини з НАТО через лобіювання імпорту з Білоруської АЕС, – політолог

Олігарх Віктор Пінчук шкодить відносинам України з країнами Європейського союзу і НАТО через лобіювання імпорту електроенергії з Білоруської АЕС.

Про це заявив політолог Кирило Сазонов.

"В один момент псевдозахідник Пінчук і його депутати в Слугу Народу повстали проти НАТО, протиставили себе цивілізованому світу. І все це через вузький комерційний інтерес їх патрона. Тепер диспозиція така – топиш за імпорт з Росії і з Білоруської АЕС – плюєш в сторону НАТО ", - зазначає політолог в своїй колонка для видання "Цензор.Нет".

За його словами, нещодавній виступ президента Литви Гітанас Науседа в Верховній раді по суті перетворив парламентських лобістів Пінчука в маргіналів.

"Візит президента Литви Гітанас Науседа в Україну на довго запам'ятається лобістам олігарха Віктора Пінчука. Складно пригадати, коли в останній раз Президент країни НАТО так прямо мокав українських парламентаріїв в нечистоти. Мова про прохання, а правильніше сказати в нашій геополітичної диспозиції – вимозі Науседа припинити імпорт електроенергії з Білоруської АЕС ", - зазначив Сазонов.

За його словами, єдині, хто виявилися не згодні із закликом Науседа – це лобісти олігарха Віктора Пінчука, який виступає основним поборником цього імпорту.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші два місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.