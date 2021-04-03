Пинчук мог демпинговать в США, потому что продавал трубы "Нафтогазу" в 2-3 раза дороже, – Спивак

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука имела возможность демпинговать на американском рынке за счет кратного завышения цен на трубы для украинской государственной компании "Нафтогаз".

Об этом заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире "Первого независимого телеканала".

"Он (Виктор Пинчук – прим.) туда продает трубы чуть дешевле номинала. И кто-то сейчас скажет: что, убытки терпит? Да нет, какие убытки! Лохотрон же тут! А тут продает те же трубы в 2-2,5-3 раза дороже, некоторые гнилые, мы заставили даже "Нефтегаз" в суд пойти. Здесь такая моржа под 300 млн долл. в год", – сообщил Спивак.

Политика демпинга оказалась замечена властями США, которые в феврале официально обвинили "Интерпайп" в нарушении конкуренции и приняли решение о пошлинах в размере 42,2%.

"Конечно, можно поиграть с демпингом в США. Ну перемудрили, потому что агентства в США как бы такие вещи мимо не проходят. У них не получается – 39% в тени и т.д.", – отметил Спивак.

Напомним, 3 февраля Минторг США обвинил компанию "Интерпайп" в нарушении конкуренции и принял решение о введении 42% пошлины на поставку трубной продукции.

Ранее ряд СМИ сообщили о кратном завышении компанией "Интерпайп" цен на трубы по сравнению с поставками аналогичной продукции в Россию. Часть из поставляемой "Интерпайпом" продукции оказалась некачественной, из-за чего "Нафтогаз" начал судебный процесс против поставщика.