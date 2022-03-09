Партия Путина предложила захватывать бизнес иностранных компаний, если они уходят из РФ: в правительстве поддержали

В РФ провластная партия "Единая Россия" разработала законопроект о захвате (национализации) предприятий, которые более чем на 25% принадлежат иностранцам и решили закрыться. На них введут свою администрацию и дадут 5 дней для того, чтобы предприятие снова открыли.

Соответствующий законопроект поддержала правительственная комиссия РФ, говорится в сообщении "Единой России". "Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места", – говорится в документе.

Отметим, сотни международных компаний приняли решение остановить свою работу из-за решения России напасть на Украину. Российские власти не имеют права захватывать чужие предприятия, однако если закон поменяют, то они смогут, к примеру, на месте ресторанов McDonalds открыть свой аналог. В т.н. "ДНР", к примеру, открыли "ДонМак".

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Такая норма фактически уничтожает последние надежды инвесторов на то, что в России можно иметь бизнес. Те, кто будет открывать свои предприятия там, в момент закрытия рискуют вообще лишиться своих активов.

Отметим, Россия вскоре вернется в то экономическое состояние, которое было в 90-х. Президент РФ Владимир Путин и его пропагандисты в течение многих лет напоминали россиянам, что их вывели из экономического кризиса. Сам Путин принимал участие в пропагандистских фильмах, где рассказывал, что в 90-е вынужден был подрабатывать таксистом. Теперь же из-за войны против Украины Россия вскоре вернется в ту же ситуацию.