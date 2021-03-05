Палица раскрыл коррупционную схему на украинской таможне и озвучил решение за $50 млн

Глава партии "За майбутнє" Игорь Палица подробно рассказал о том, как работают коррупционные схемы на таможне в Украине.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 марта он уточнил, на чем больше всего крадут – это вес контейнера, его содержание и стоимость груза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На чем можно красть. Это вес контейнера, его содержание, стоимость груза и воровство контейнера. Что происходило в Одессе? Приходит судно в порт, таможенники договариваются… при чем, на этих контейнерах нет накладных о том, что там внутри – приходит из Китая груз и никто не знает, что в этом контейнере. Стоят брокеры, и как в анекдоте: я это растамаживаю как зеленый горошек, хочу 15 тысяч долларов. Владелец груза договаривается с таможней. Контейнер снимают, ставят на машину, везут на проходную. Там таможенник пишет: зеленый горошек, стоимость 10 тысяч долларов, таможенный платеж 1000 долларов", – отметил Палица.

Он также назвал способ, который поможет ликвидировать эту схему. Речь идет о закупке сканеров.

"Чтобы перекрыть 17 переходов (на которые снимают контейнеры) на западе, севере и юге Украины нужно 51 млн долларов для того, чтобы закупить сканеры Rapiscan. В таком случае, контейнеры не будут попадать к таможеннику. Он через сканер идет на машину и сразу видно, какой груз, вес и откуда он пришел. Далее вся информация попадает в компьютер, и никакой таможенник не сможет взять деньги, чтобы поменять этот груз, он уже в системе", – подчеркнул глава партии.

По словам Палицы, окупаемость затрат на сканеры – 1,5 месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине СБУ разоблачила таможенников, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей под видом запчастей.