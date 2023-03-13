Ожидается углубление сотрудничества: Польша и Украина готовят новое энергетическое соглашение

Операторы энергосетей Польши готовы к подписанию соглашения с Украиной об расширении сотрудничества в этой ключевой отрасли, которая значительно пострадала за год после полномасштабного вторжения России. Официальная церемония состоится уже 15 марта.

Видео дня

Об этом передает польское издание Energia. В течение всей зимы сети наших партнеров оказывали содействие в обеспечении электро- и газоснабжении потребителей в Украине.

"Уже почти год польские операторы помогают своим украинским коллегам "Укрэнерго", "Укртрансгаз" и "Укртранснефть" управлять электрическими, газовыми и нефтяными сетями в условиях войны и разрушения энергетической инфраструктуры российским агрессором", – указано в сообщении.

Документ, который уже готов к подписанию, предусматривает, кроме самих поставок топливных ресурсов, поставку необходимого оборудования для ремонта, например, электросетей, поврежденных в результате массированных обстрелов оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным расчетам, экспорт электроэнергии окажет положительное влияние на энергетику Украины и позволит привлекать в страну дополнительные средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!