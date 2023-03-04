Экспорт электроэнергии может положительно повлиять на энергетику Украины – 'Центр Разумкова'

Экспорт электроэнергии окажет положительное влияние на энергетику Украины и позволит привлекать в страну дополнительные средства.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Я думаю, что в небольших объемах мы можем вернуться в ближайшее время к экспорту электрической энергии. Но это не значит, что эти объемы могут очень серьезно повлиять на состояние энергетики. Но это тоже будет положительным шагом", – сказал он.

Омельченко добавил, что после деоккупации Запорожской АЭС экспортный потенциал Украины значительно увеличится. Это позволит обеспечить безопасность энергопоставок и зарабатывать средства на продаже электроэнергии за границу.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обеспечить население и украинскую экономику электричеством, а потом смотреть на экспортные возможности.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.