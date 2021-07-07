Отношения Украины и Литвы ухудшились из-за арбитража инвестора в 'зеленую' энергетику, – Гончаренко

Украина ухудшила отношения с Литвой из-за иска литовского инвестора в международный арбитраж за принудительную смену законодательства в секторе зеленой энергетики, а также закупку электроэнергии с Белорусской АЭС.

Об этом написал в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя поездку президента Владимира Зеленского в Литву на празднование Дня государственности.

"Он произносил бравурные заявления о сотрудничестве и взаимоподдержке и позировал на камеры, потому что умеет это делать. С другой стороны, не говорил о проблемах в отношениях с Литвой, которые сам же создал во время своей каденции", – сказал Гончаренко.

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По его словам, самый свежий пример проблем – это иск в международный арбитраж от литовской компании Modus, которая пытается получить компенсацию от государства 11,5 млн долларов.

"У нас в стране на самом деле не уважают инвесторов и пытаются всячески их обмануть. Не платите деньги, придумывают новые налоги", – добавил Гончаренко.

Он сообщил, что есть еще одна проблема, которая создает напряженность в отношениях с Литвой. Это импорт электроэнергии из Белорусской АЭС.

"Она расположена очень близко к границе с Литвой и это государство было против строительства такого опасного объекта по российским технологиям у себя под боком.

Поэтому традиционно все "квартальные" истории разбиваются вдребезги фактами о действиях государства при каденции Зеленского", – подытожил нардеп.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).