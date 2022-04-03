Ошибся на $7 млрд: Медведева уличили во лжи в заявлении о поставках продуктов в Россию

Заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева уличили во лжи во время выступления 1 апреля. Он перекрутил данные о поставках продукции, угрожая миру ограничить экспорт и импорт товаров. Так, еще в 2020 году Россия только из ЕС, США и Канады импортировала пищевой и аграрной продукции на $6,82 млрд. Однако в заявлении Медведева это "ничего".

Но это не единственная ошибка, которую он допустил, указали в пресс-службе МИД Украины. В целом заявление экс-президента страны-террориста изобилует фактологическими ошибками, а также сознательными манипуляциями.

"К примеру, по объемам производства зерна Россию превосходят не только Китай и Индия, как заявляет Медведев, но и США, ЕС и Бразилия. К "недружественным" странам РФ относит собственных конкурентов на продовольственном рынке. Если Россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это никак не повлияет на мировой баланс зерновых и насыщенность рынков", – говорится в сообщении министерства.

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Украинский МИД призвал международное сообщество осудить действия России, требовать отвода им своих сил и средств с территории нашей страны. А также прекратить блокирование украинских портов и усиливать экономические санкции с целью пресечения вооруженной агрессии против Украины и предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с голодом во всем мире.

Ранее сообщалось, что американская компания Mars не будет полностью уходить из России, несмотря на войну в Украине. При этом руководство решило сократить бизнес на территории страны-террориста.

"Mars работает в России более 30 лет, и у нас работает почти 6000 сотрудников, которые на протяжении десятилетий являются важной частью нашей компании. Мы продолжим поддерживать их, но обычный бизнес – это не вариант. Это гуманитарный кризис, и мы руководствуемся им во всех своих действиях. Мы решили сократить наш бизнес и переориентируем наши усилия в России на нашу важную роль в кормлении россиян и домашних животных. Любая прибыль от нашего российского бизнеса будет использована на гуманитарные нужды", – сообщает пресс-служба Mars.

OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области нашли убитыми старосту села Мотыжин Макаровской общины Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. Всю семью российские оккупанты взяли в плен 23 марта.

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