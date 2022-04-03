"Неопределенная ситуация": Mars не уйдет из России, несмотря на войну в Украине

Американская компания Mars не будет полностью уходить из России, несмотря на войну в Украине. При этом руководство решило сократить бизнес на территории страны-террориста.

"Mars работает в России более 30 лет, и у нас работает почти 6000 сотрудников, которые на протяжении десятилетий являются важной частью нашей компании. Мы продолжим поддерживать их, но обычный бизнес – это не вариант. Это гуманитарный кризис, и мы руководствуемся им во всех своих действиях. Мы решили сократить наш бизнес и переориентируем наши усилия в России на нашу важную роль в кормлении россиян и домашних животных. Любая прибыль от нашего российского бизнеса будет использована на гуманитарные нужды", – сообщает пресс-служба Mars.

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Компания приостановила новые инвестиции в Россию и не будет импортировать или экспортировать продукцию в Россию или из нее. Кроме того, приостанавливается деятельность в соцсетях и реклама в РФ и Беларуси.

В корпорации также добавили, что выделят дополнительные $10 млн украинцам, пострадавшим из-за войны. Ранее компания выделила 2 миллиона долларов. Доход от бизнеса в России компания обещает передать на гуманитарные цели.

"Это быстро развивающаяся и неопределенная ситуация – если нам нужно будет предпринять дальнейшие действия, мы без колебаний сделаем это. Мы подтверждаем нашу поддержку невинным жертвам этой войны и призываем к мирному урегулированию. Наши сердца обращены к народу Украины и всем, кого затронули эти ужасные события", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупнейшая украинская парфюмерная сеть Brocard настойчиво игнорирует войну России против Украины. В то время как их конкуренты организовывают гуманитарную помощь, жертвуют свою выручку на нужды армии, отказываются от сотрудничества с российскими партнерами, в Brocard даже не произносят слово "война".

Причина – владеет сетью москвичка Татьяна Володина. Ежегодная выручка компании составляет более 3,4 млрд грн (данные YouControl). Таким образом Brocard вошел в топ-20 крупнейших украинских компаний с российскими собственниками.

OBOZREVATEL сообщал, что у нефтегазовой компании Shell могут возникнуть трудности с оплатой поставок российского газа в этом месяце. Кремль хочет, чтобы платежи переводились через Газпромбанк, который находится под санкциями Великобритании.