Очередное закрытие дела "Роттердам+" стало закономерным результатом трех решений ВАКС – адвокат

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления, стало закономерным результатом после сразу 3 решений Высшего антикоррупционного суда Украины о законности и обоснованности действий прокуроров.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты в закрытом деле "Роттердам+" Наталья Дригваль в своей колонке на OBOZREVATEL.

"Это стало закономерным результатом нескольких месяцев разбирательств в Высшем антикоррупционном суде. В открытых состязательных процессах суд трижды (!) пришел к выводу, что прокурор исполнял свои обязанности строго в соответствии с законом и никаких сомнений в его объективности быть не может. После этого никакого другого решения, нежели закрыть дело, прокурор даже теоретически принять не мог", – сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что как бы НАБУ сейчас не пыталось дискредитировать работу органов прокуратуры, но благодаря открытым судебным процессам общество имело возможность увидеть собранные следствием "доказательства" и убедиться в отсутствии хоть какого-либо состава преступления.

"В правовом государстве, к которому мы все стремимся, не может наделенный государственной властью прокурор игнорировать нормы уголовно-процессуального кодекса и 3 неоспоримых решения суда, ради лайков в Facebook и одобрения горстки сочувствующих НАБУ активистов", – заявила адвокат

По ее словам, в частности на последнем заседании Высшего антикоррупционного суда 19 марта судья пришла к однозначному и неоспоримому выводу – прокурор САП объективно и беспристрастно исполнил свою функцию процессуального надзора.

"На всех этих заседаниях повторно вслед за прокурором тщательного анализировались все приобщенные к делу документы и никто из судей не усомнился в правильности действий этого прокурора", – добавила адвокат.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов от Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.