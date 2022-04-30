Обеспечивали логистику рашистов: Украина арестовала больше 50 цистерн с топливом из Беларуси

В Украине арестовали 51 белорусский вагон-цистерну, которые пересекли границу на Черниговщине перед вторжением страны-террориста в Украину. Они фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы рашистов.

Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами беларуского и российского дизтоплива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния пророссийского политика Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) 30 апреля.

"Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожных вагонов-цистерн собственности республики Беларусь, пересекших границу с Украиной 23 февраля... После освобождения Черниговщины от российских захватчиков, следователи инициировали ходатайство в Печерский райсуд об аресте обнаруженного имущества", – говорится в сообщении ведомства.

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Сейчас Государственное бюро расследований принимает меры по передаче изъятых вагонов Агентству по розыску и менеджменту активов. После этого их передадут ВСУ (Вооруженным силам Украины).

Отмечается, что некоторые из цистерн после успешных боевых действий ВСУ несколько "повреждены". Однако после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 437 УК Украины – планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура", – подытожили в ГБР.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Бюро экономической безопасности Украины арестовало в Днепропетровской области предприятие, которое поставляло в РФ титаносодержащее сырье. Стоимость товара занижали, в результате в бюджет недоплатили 10 млн грн.

Конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков. В прошлом он возглавлял одну из дочек "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, возглавляющего сейчас компанию-гиганта по производству оружия "Ростех".