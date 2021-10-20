Когда журналисты спрашивают о возможной отмене моратория на экспорт леса-кругляка из Украины, я вспоминаю эту цитату профессора Райнерта.

Что уж говорить об экологии и самоуважении украинцев!

Полный запрет или существенное ограничение экспорта леса-кругляка действует в 35 странах. В том числе, в Канаде с 1906 и в США с 1926 года. Потому что быть сырьевой колонией – очень плохая идея. И 100 лет назад, и сегодня.

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Надо пересмотреть мораторий? Ну что же, тот, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет оправдания.

Можно, например, заменить 10-летний фиксированный срок моратория (половина которого уже сбежала) на срок "до полного восстановления территориальной целостности Украины".

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