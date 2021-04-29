Новый министр энергетики рассказал, как снизят цены на газ для украинцев
Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко заявил, что правительство будет работать над тем, чтобы увеличить добычу газа в Украине, что позволит снизить цену для населения.
"Есть годовая цена 7,99 грн. Увеличение и нормальная добыча, а сейчас мы видим тенденцию к падению, должна повлиять на цену, снизить эту цену", – сообщил Галущенко в четверг, 29 апреля, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.
По его словам, в 2021 году у Украины может не быть потребности импортировать газ.
"Нужно смотреть очень серьезно, позавчера или вчера слышал от "Нафтогаза", что не будет потребности импортировать газ в этом году. Это важно и безусловно, мы будем делать все, чтобы увеличить добычу и это позволит снизить цену", – резюмировал Галущенко.
Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на 30% ниже, чем действующие тарифы на газ. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.