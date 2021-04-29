Новый министр энергетики рассказал, как снизят цены на газ для украинцев

Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко заявил, что правительство будет работать над тем, чтобы увеличить добычу газа в Украине, что позволит снизить цену для населения.

"Есть годовая цена 7,99 грн. Увеличение и нормальная добыча, а сейчас мы видим тенденцию к падению, должна повлиять на цену, снизить эту цену", – сообщил Галущенко в четверг, 29 апреля, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

По его словам, в 2021 году у Украины может не быть потребности импортировать газ.

"Нужно смотреть очень серьезно, позавчера или вчера слышал от "Нафтогаза", что не будет потребности импортировать газ в этом году. Это важно и безусловно, мы будем делать все, чтобы увеличить добычу и это позволит снизить цену", – резюмировал Галущенко.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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