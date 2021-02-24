Карательный орган и принудительное трудоустройство фрилансеров: что не так с новой инициативой Кабмина

Кабинет министров одобрил документ относительно внедрения признаков трудовых отношений. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия" (№5054), который внесли в Верховную Раду 9 февраля 2021 года.

Ожидается, что его принятие будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине и легализации заработной платы и усилению защиты работников. Согласно пояснительной записке, проект закона призван бороться с теми ситуациями, когда заинтересованные стороны "злоупотребляют правом на заключение гражданско-правовых договоров в тех случаях, когда за всеми признаками лицо должно выполнять работу на условиях трудового договора".

Сможет ли законопроект №5054, в случае его принятия, совершить революцию на рынке труда и к чему готовиться работодателям, узнавал OBOZREVATEL.

Что предлагает проект

Документом на законодательном уровне внедряется термин "работодатель", четко определяются отношения, которые регулируются законодательством о труде, предусматривается правопреемство в трудовых отношениях и повторный прием на работу после ликвидации предприятия.

Однако "изюминкой" законопроекта является определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и внедрение принципа "презумпции найма".

В частности, законопроектом определяется 7 признаков наличия трудовых отношений:

• выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

• осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретного определенного результата за определенный период;

• выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных лицом правил внутреннего трудового распорядка;

• организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

• систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения;

• установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

• возмещение поездок и других финансовых затрат, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

При этом, работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.

Таким образом, в случае принятия законопроекта № 5054 у государства будет инструмент, чтобы официально признавать работу трудовыми отношениями, если работник и работодатель официально свои отношения не регистрируют.

Бюджет надо наполнять

Легальный рынок труда для государства – это, прежде всего, налоги в бюджет. Не секрет, что в Украине распространена практика, когда работников "оформляют" как ФЛП, благодаря чему работодатель не платит за такого работника налог на доходы физлиц (на сегодня это 18% от заработной платы).

Соответственно, в правительстве ожидают, что увеличение официальной занятости будет способствовать наполнению бюджета.

Однако, не стоит забывать и о штрафах за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками. Ведь это тоже один из источников доходов госбюджета.

Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность в этой сфере:

• уголовная – штраф от 34 до 85 тыс. гривен, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

• административная – штраф от 8,5 до 34 тыс. гривен.

• финансовая – штраф от 47,2 тыс. до 141,7 тыс. гривен.

Таким образом, определение на законодательном уровне критериев наличия трудовых отношений фактически "облегчает" работу проверяющих органов в части контроля за официальным трудоустройством.

Идея не новая

По сути, предложенный правительством законопроект не предусматривает ничего нового. Критерии трудовых отношений определены в Рекомендации №198 Международной организации труда (МОТ) "О трудовом правоотношении". Она рекомендует государствам-членам МОТ:

• предусмотреть обширный набор средств для определения существования трудового правоотношения;

• установить правовую презумпцию существования индивидуального трудового правоотношения при наличии одного (!) или нескольких признаков;

• предусмотреть четкое определение условий, применяемых для установления факта существования трудового правоотношения, например, таких, как подчиненность или зависимость;

• предусмотреть перечень признаков трудовых отношений в законодательных актах или другими средствами.

Вместе с тем, МОТ также предоставляет примерный перечень признаков наличия трудовых отношений, которые, по сути, аналогичны тем, что предлагаются законопроектом №5054.

Ранее в Украине уже была попытка "узаконить" правовые отношения. В феврале 2019 года Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда". Документом предлагалось жестко ограничить использование ФЛП вместо найма на работу, а также менялись подходы к штрафным санкциям за использование наемного труда без заключения трудового договора. Но законопроект так и не был согласован правительством.

Позже признаки трудовых отношений были определены в статье 13 проекта закона "О труде" (№2708), внесенном в парламент правительством Алексея Гончарука. Однако документ был отозван в связи з отставкой последнего.

Следует отметить, что в Украине даже сложилась определенная судебная практика в этом отношении. Например, Верховный Суд по делу №640/1099/19 в постановлении от 14 мая 2020 года, определяет характерные признаки трудовых отношений:

• систематическая выплата заработной платы за процесс труда (а не ее результат);

• подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;

• выполнение работы по профессии (должности), определенной Национальным классификатором Украины;

• обязанность работодателя предоставить рабочее место;

• соблюдение правил охраны труда на предприятии, в учреждении, организации и тому подобное.

Где спрятаны "подводные камни"

В целом, законопроект №5054 можно было бы считать позитивным для бизнеса, поскольку устанавливаются четкие "правила игры". Однако есть некоторые моменты, которые потенциально несут в себе серьезные риски.

Во-первых, перечень признаков трудовых отношений из 7 пунктов не является исчерпывающим. Кроме этих признаков, могут быть другие "с учетом специфики деятельности физических и юридических лиц". На практике такое произвольное определение позволит контролирующим органам по своему усмотрению решать, имеет ли место какая-то "специфика", чтобы выписать штраф за несообщение о трудоустройстве работника.

С другой стороны, применение на практике предложенных законопроектом № 5054 критериев трудовых отношений может иметь последствием принудительное трудоустройство ФЛП и самозанятых лиц, работающих с компанией по гражданско-правовым/хозяйственным договорам.

"Фрилансеров могут принудительно записать в штат компании – именно такие последствия будет иметь правительственный законопроект №5054 о новых критериях трудовых отношений", – пишет на своей странице Facebook народный депутат Ярослав Железняк (партия "Голос").

Под прописанные критерии легко подпадает и фрилансер, и специалисты на аутсорсе, считает депутат.

"Например, программист-фрилансер, который только разрабатывает мобильные приложения для различных компаний, по нескольким предложенным критериям должен быть оформлен в штат одной из них. Иначе штраф. Даже если для какой-то работы, которую выполняет работник на аутсорсе, не найдется критериев в перечне Кабмина, их смогут добавить контролирующие органы при проверке, поскольку перечень не является исчерпывающим", – подчеркивает Железняк.

Депутат призывает правительство подумать о налоговых стимулах для предпринимателей, а не создавать условия, при которых те же предприниматели будут вынуждены выезжать за границу.

Во-вторых, фундаментальная опасность заложена в определении органа, уполномоченного признавать отношения трудовыми. В Украине предлагается это право предоставить Гоструда, который на данный момент является контролирующим органом в сфере охраны труда.

Соответствующее полномочие Гоструда четко не предусматривается законопроектом № 5054. Однако на сайте Минэкономики уже обнародован для обсуждения другой документ – проект Закона Украины "О безопасности и здоровье работников на работе", которым излагается в новой редакции статья 261 Кодекса законов о труде Украины. В частности, предусматривается, что инспекторы Гоструда будут иметь право по результатам инспекционного посещения признавать работу такой, что выполняется в рамках трудовых отношений, независимо от названия и вида договорных отношений между сторонами.

Советница практик трудового и корпоративного права АО "Арцингер" Алеся Павлинская в комментарии LigaZakon заявила, что предоставление таких существенных полномочий инспекторам Гоструда является достаточно рискованной инициативой, учитывая:

• сложную материю (ведь не просто так и в других странах даже судебные органы годами не могут сформировать устойчивую позицию, особенно учитывая постоянные экономические и общественные изменения);

• новизну зафиксированных критериев (то есть инспекторы будут работать с новым законодательством сразу после его принятия и без наличия устоявшейся судебной практики по толкованию признаков трудовых отношений);

• особенности Украины как юрисдикции с существенным уровнем коррупции.

Учитывая все эти факторы, Гоструда таким образом просто превратится в очередной карательный орган.

К слову, в мировой практике вовсе не во всех странах право признавать отношения трудовыми предоставлено соответствующим инспекционным органам. Некоторые страны наделяют этим правом суды, некоторые предусматривают право проверяющего инспектора обратиться в суд. То есть чаще именно суд и является единственным компетентным органом, уполномоченным различить трудовые отношения и принять соответствующее решение.

"Считаю, что в Украине именно суд должен быть единственным органом, уполномоченным применять признаки трудовых отношений и признавать отношения трудовыми, – в том случае, если они оформлены другим видом договора. Но для этого необходимо, чтобы перезагружен был не только Верховный Суд, но судебная реформа заработала на всех уровнях", – отмечает Павлинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вместо "бумажных" трудовых книжек введут электронные, а пенсии смогут назначать автоматически, без личного визита в Пенсионный фонд. Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3623.