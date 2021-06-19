Норвежская Scatec Solar потеряла 10% стоимости из-за долгового кризиса в украинской зеленой энергетике

Акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.

Об этом заявила директор по развитию бизнеса в Украине компании Scatec Solar Алина Свидерская.

"Наша компания потеряла около 10% стоимости акций после новостей (по поводу долгов и регуляторных изменений. – Ред.) именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особо в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки (аналитиков . – Ред.)", - сказала Свидерская.

По ее словам, долговой кризис и дальнейшие изменения законодательства являются нарушением государством гарантий, которые оно предоставило иностранным инвесторам.

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Свидерская напомнила, что компания участвовала в медиации, которая проводилась посредством секретариата Энергетического сообщества, результатом чего стало подписание меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в июне 2020 года.

При этом она подчеркнула, что проблемы рынка электроэнергии Украины в течение длительного периода не решаются и действуют искусственные ограничения, которые вредят работе энергетической отрасли.

"Всем нам нужен нормальный рынок. Рынка сейчас нет. Его на бумаге запустили 1 июля 2019-го, но по факту он не работает. У нас до сих пор есть прайс-кепы, у нас еще есть кросс-субсидирование... Зеленую энергетику вообще нет смысла дальше трогать. Там пытаются до 30% снизить зеленый тариф, но проблемы на рынке не решаются, потому что рынка нет. А он должен быть", - подчеркнула Свидерская.

Как сообщалось, в конце 2020 года канадская компания TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов, находящийся в собственности олигарха Игоря Коломойского, из-за незаконного отключения солнечной электростанции от сети. При этом в мае текущего года компания подала заявление об отводе трех судей Северного апелляционного хозяйственного суда, назначенных для рассмотрения дела, поскольку они ранее были замечены в отстаивании интересов олигарха в деле против государственного Приватбанка.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменение правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.