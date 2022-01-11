Невакцинированых будут отстранять от работы. Кто должен привиться до 31 января

Уже с 31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, который расширяет список организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19. Так, в перечень добавлены работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

От требования освобождаются граждане, у которых абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса. Но у них должно быть подтверждение этого, сообщает пресс-служба министерства 11 января.

Сотрудники вышеупомянутых учреждений, которые не получат минимум одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы. Зарплату таким работникам платить не будут.

"В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом Омикрон в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно Омикроном, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом Дельта. При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы", – отмечает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, количество случаев коронавируса, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медсистему. "Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", – заключил министр.

Что будет с зарплатой для отстраненных?

Отстраненным от работы людям зарплата выплачиваться не будет. Причина проста: согласно законодательству, заработная плата начисляется за проделанную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

Кроме того, время, проведенное "в отстранении", не будет засчитываться в стаж ни для назначения пенсии, ни для оплаты больничных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в список профессий, для которых вакцинация против коронавируса стала обязательной, попали работники учреждений соцзащиты, госкомпаний "Укрзалізниця" и "Укрпочта" и др. Невакцинированных начали отстранять от работы с 9 декабря.

Ранее в перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной внесли работников: