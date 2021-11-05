Антивакцинаторов в Украине будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

Уже с ближайшего понедельника – 8 ноября – невакцинированных от COVID-19 украинцев украинцев будут отстранять от работы. Зарплаты при этом за ними сохранятся не будут.

Это будет происходить в соответствии с утвержденным Кабинетом министров приказом Министерства здравоохранения (Минздрав). Им устанавлявается перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 является обязательной. Речь идет о работниках:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных госадминистраций и структурных подразделений;

всех учебных и научных учреждений.

Сотрудники указанных организаций попали в перечень обязательного вакцинирования из-за важности для страны их бесперебойной работы. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

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При этом он подчеркнул: другой причиной является высокий риск заболевания среди них – в связи с большим количеством социальных контактов во время работы. "Инфицирование хотя бы одного работника несет риск инфицирования всех других находившихся с ним работников и, дополнительно, требует самоизоляции большого количества коллег", – отметил Кузин.

Впрочем, не все невакцинированные от COVID-19 будут отстранены от работы. Для тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок, сделано исключение.

Доказать это можно будет только одним способом. Для этого необходимо будет предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Впрочем, в текущее время форма такой справки еще не утверждена. Тем не менее, по словам Кузина, в ней точно не будет указываться диагноз сотрудника. Поэтому, утверждает он, руководитель может требовать ее вполне законно.

Кроме того, отстранить не смогут работников, получивших одну дозу вакцины. Суть в том, что даже одна прививка засвидетельствует их приверженность вакцинации.

Отстраненным от работы людям зарплата выплачиваться не будет. Причина проста: согласно законодательству, заработная плата начисляется за проделанную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

Более того, время, проведенное "в отстранении" не будет засчитываться в стаж ни для назначения пенсии, ни для оплаты больничных. Логика такова: человек не получает зарплату – ему не с чего платить соответствующие взносы – начисления на их основе не проводятся.

В документе Кабмина указывается, что срок отстранения истекает после устранения обусловивших его обстоятельств. Таким образом ими могут быть:

предоставление отстраненным сертификата о вакцинации;

отмена/приостановление действия постановления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве здравоохранения разрабатывают проект приказа, согласно которому расширят перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной. Документ проходит процедуру согласования.