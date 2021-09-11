Не США и не Европа. Украина самая комфортная страна для бизнеса, – спикеры международного U Tomorrow Summit

Накануне в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City прошел масштабный международный U Tomorrow Summit (UTS). Он собрал 1600 участников — предпринимателей, стартаперов, которые хотят вывести свой бизнес на качественно новый уровень. Своим опытом и знаниями с украинским бизнесом делились топ-менеджеры ведущих украинских и иностранных компаний, крупные венчурные инвесторы. В общем 147 топовых спикеров из 13 стран мира. За 2 насыщенных дня участники прослушали несколько десятков часов полезной информации. Организаторы провели 36 информационных треков на абсолютно разные темы.

О мировых трендах и затребованных сейчас стартапах участникам U Tomorrow Summit рассказали менеджеры мировых гигантов Microsoft, Google, NVIDIA.

Открыли саммит яркие представители современного украинского бизнеса. Василий Хмельницкий — основатель холдинга UFuture и первого инновационного парка в Украине UNIT.City, Виктория Тигипко — руководящий партнёр венчурного фонда TA Ventures, сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин и владелец маркетингового агентства Андрей Федорив.

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Спикеры пришли к общему выводу: за последние 7 лет Украина сильно изменилась. Со страны, которая в основном ассоциировалась с коррупцией, теневой экономикой и еще неразвитым бизнесом, мы превратились в страну, которая задает тренды даже иностранным рынкам. Наши компании стали технологичными, инновационными, за некоторыми украинскими стартапами выстраиваются толпы инвесторов. Идеи украинцев оценивают в миллиарды долларов.

“То, что мы не видели еще несколько лет назад в Украине, огромное количество талантливых предпринимателей, которые стали “расти, как грибы”. Если раньше мы инвестировали в 18 компаний в год, то сейчас мы инвестируем в 8 компаний ежемесячно. В 4 раза больше, чем мы инвестировали в предыдущие годы. Наши процессы и люди ускоряются”, — поделилась своими наблюдениями Виктория Тигипко.

Спикеры U Tomorrow Summit подчеркивают, в Украине очень много талантов. Их нужно развивать и поддерживать. Усовершенствовать уровень украинского образования и адаптировать его под современные тренды. Создавать больше возможностей для молодых предпринимателей, чтобы они реализовывали себя в родной стране и не выезжали за границу. “Я вижу в Украине неограниченные возможности. У нас очень много талантов. Что касается производства, мы можем быть страной No1 в мире. После пандемии много западных компаний перестали делать ставку на Китай. Они ищут новые возможности. Так это же мы. Мы можем в Украине построить заводы, создать рабочие места, поднять экономику. Потому, что много работоспособных, талантливых людей в нашей стране. Вместе мы точно сделаем Украину лучше,” — подчеркнул основатель холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City Василий Хмельницкий.

Спикеры UTS подчеркивают, темпы глобализации и цифровизации ускоряются. Украинский бизнес должен ориентироваться на тренды в современном, очень технологически развитом мире. И даже их опережать. Пандемия ускорила внедрения технологий во сферы жизни человека, и однозначно изменила поведение потребителей. Выигрывают те бизнесы, которые адаптируют свои услуги под современного клиента.

“Для пользователя, который родился с телефоном в руках важно, чтобы ваш бизнес был простым и в онлайне, и в офлайне. Контактировать с потребителями нужно там, где ему удобно. Такие гиганты как Amazon, Google, Facebook инвестируют миллиарды долларов, чтоб предприниматели внедряли современные технологии в свой бизнес и упрощали коммуникацию со своим потребителем”, – поделился кейсами сооснователь OMO Systems Даян Грант.

U Tomorrow Summit стал первой в Украине и крупнейшей площадкой для диалога бизнеса абсолютно разного уровня: от начинающих стартаперов до руководителей крупных корпораций. Участники саммита получили множество полезных деловых контактов, нашли новых партнёров и потенциальных инвесторов. Организаторы саммита уверены, UTS даст мощный толчок для украинской экономики.

Организаторы UTS: UNIT.City, Kyiv International Economic Forum Стратегический партнер: UFuture

Инновационный партнер: Mastercard