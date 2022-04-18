"Не оставят попыток снести всю систему": Сытник заявил, что после окончания войны политэлита может взяться за НАБУ

Политические элиты после окончания войны в Украине могут продолжить попытки "снести" всю антикоррупционную систему. Или же они попробуют ослабить ее до неустранимого для себя уровня, заявил экс-глава НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) Артем Сытник.

"Я опасаюсь, что политические элиты и в дальнейшем не будут оставлять попыток снести всю систему или по крайней мере ослабить до неустранимого для себя уровня. И я не исключаю даже, что попытки могут быть еще мощнее довоенных. Потому что сейчас все внимание общества, международных партнеров приковано к войне, и под этот "шумок" можно делать что угодно", – сказал Сытник в итоговом интервью НАБУ.

Как отметил экс-глава ведомства, попытки могут быть еще масштабнее, чем до войны в нашем государстве. "Я думаю, что эта вероятность выше, чем в мирное время", – добавил он.

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Сытник заявил, что важно сохранение институционной независимости НАБУ как залога способности разоблачать топкоррупцию. После войны "люди, строившие схемы и оставшиеся на своих высоких должностях, могут начать действовать еще более дерзко", сказал он.

"И здесь наши антикоррупционные практики как раз пригодятся. НАБУ готово к этим вызовам. Возможны ли законодательные или другие инициативы, которые будут направлены на ослабление или уничтожение НАБУ? Да. Но я уверен, что наши западные партнеры, которые постоянно помогают нам, поддержат нас. Все основные сражения еще впереди", – подытожил Сытник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Сытник был уволен с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Увольнение произошло из-за истечения срока полномочий Сытника. Он занимал должность главы НАБУ с апреля 2015 года, то есть с момента создания самого ведомства.