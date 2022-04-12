Сытник уволен с поста главы НАБУ – нардеп

Артем Сытник уволен с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Увольнение произошло из-за истечения срока полномочий Сытника.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина. Официальных подтверждений от НАБУ не поступало.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", – заявила Гришина.

Сытник занимал должность главы НАБУ с апреля 2015 года, то есть с момента создания самого НАБУ. Полномочия Сытника истекают 16 апреля 2022 года.

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28 августа 2020 года Конституционный суд признал незаконным указ президента о назначении Сытника главой НАБУ. Создав бюро, Рада не закрепила в Основном законе новые полномочия главы государства назначать и увольнять руководителя Антикоррупционного бюро.

Позже Кабинет министров поддержал проект закона, которым хотели внести изменения в процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В нем содержались правки, которые позволяли досрочно отстранить от должности директора бюро Артема Сытника.

Осенью 2021 года Верховная Рада определила условия проведения конкурса на должность директора НАБУ таким образом, что Согласно документу, что Сытник должен был работать до избрания своего преемника.

Назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров. В конкурсную комиссию должны входить шесть человек: по три представителя от СНБО и Кабмина, при этом должны учитываться рекомендации западных партнеров Украины, оказывавших помощь в борьбе с коррупцией.