НБУ согласовал Главу Правления Айбокс Банка Петра Мельника

Новым Главой Правления АО "АЙБОКС БАНК" стал Мельник Петр Петрович. Соответствующее решение об утверждении Национальный Банк Украины принял на основе собеседования 25 мая.

Об этом банк сообщил на своем веб-сайте. Петр Мельник работает в банковской сфере с 2005 года. В частности, более 5 лет руководил Управлением развития в АО "Банк Січ", после чего стал Главой Правления данного банка, а с 2019 года возглавлял КБ "Альпари Банк".

На новой должности Петр Мельник продолжит имплементировать в банке стратегии транзакционного бизнеса и новеллы законодательства в данной отрасли украинского е-commerce.

"Очень рад присоединиться к команде профессионалов IBOX Bank, которым за полтора года удалось радикально изменить восприятие банка на отечественном рынке. Нам предстоит большая работа по масштабированию, развитию экосистемы наиболее популярных услуг для партнеров, а также выполнению планов по капитализации и других целей, предусмотренных стратегией банка. Уверен, опыт и экспертиза помогут нам добиться поставленных задач", – заявил Петр Мельник, новый Глава Правления IBOX Bank.

Напомним, согласно отчету АО "АЙБОКС БАНК" за первый квартал 2021 года, банк увеличил объем чистых активов до 2,35 млрд грн. Объем средств юридических лиц вырос на 30,8%, а балансовый капитал – на 49%. На прошлой неделе банк запустил платежи с Google Pay для держателей карт Visa.