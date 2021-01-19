Нацбанк предупредил о риске финопераций с украинцами, попавшими под санкции США

Нацбанк Украины (НБУ) предупредил о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, включенными в санкционный список США из-за иностранного вмешательства в выборы.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации финансовых институтов. НБУ предложил финучреждениям принять "надлежащие меры предосторожности" по этому поводу.

О том, что Соединенные Штаты 11 января 2021 года включили семь граждан Украины и четыре зарегистрированные в Украине медийные организации в санкционный список Управления контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC SDN List) из-за иностранного вмешательства в выборы, НБУ сообщил письмом украинский МИД.

"Причины указанного решения отражены в опубликованных 11 января 2021 год пресс-релизах Управления контроля за иностранными активами министерства финансов США, Государственного департамента США и Посольства США в Украине", – говорится в сообщении.

О том, кого из украинцев включили в OFAC SDN List, можно узнать на официальном сайте министерства финансов США.

Ознакомиться с OFAC SDN List можно здесь.

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