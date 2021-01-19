Нацбанк предупредил о риске финопераций с украинцами, попавшими под санкции США
Нацбанк Украины (НБУ) предупредил о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, включенными в санкционный список США из-за иностранного вмешательства в выборы.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации финансовых институтов. НБУ предложил финучреждениям принять "надлежащие меры предосторожности" по этому поводу.
О том, что Соединенные Штаты 11 января 2021 года включили семь граждан Украины и четыре зарегистрированные в Украине медийные организации в санкционный список Управления контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC SDN List) из-за иностранного вмешательства в выборы, НБУ сообщил письмом украинский МИД.
"Причины указанного решения отражены в опубликованных 11 января 2021 год пресс-релизах Управления контроля за иностранными активами министерства финансов США, Государственного департамента США и Посольства США в Украине", – говорится в сообщении.
О том, кого из украинцев включили в OFAC SDN List, можно узнать на официальном сайте министерства финансов США.
Ознакомиться с OFAC SDN List можно здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.
Санкции связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.
Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.
Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что на американские санкции против нардепа Дубинского должны реагировать в правящей партии, а глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что виновных обязательно накажут.