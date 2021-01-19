Нацбанк предупредил о риске финопераций с украинцами, попавшими под санкции США

Таша Адамович
Таша Адамович
Экономика
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Украинские гривны

Нацбанк Украины (НБУ) предупредил о рисках, связанных с проведением финансовых операций с лицами, включенными в санкционный список США из-за иностранного вмешательства в выборы.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации финансовых институтов. НБУ предложил финучреждениям принять "надлежащие меры предосторожности" по этому поводу.

О том, что Соединенные Штаты 11 января 2021 года включили семь граждан Украины и четыре зарегистрированные в Украине медийные организации в санкционный список Управления контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC SDN List) из-за иностранного вмешательства в выборы, НБУ сообщил письмом украинский МИД.

"Причины указанного решения отражены в опубликованных 11 января 2021 год пресс-релизах Управления контроля за иностранными активами министерства финансов США, Государственного департамента США и Посольства США в Украине", – говорится в сообщении.

О том, кого из украинцев включили в OFAC SDN List, можно узнать на официальном сайте министерства финансов США.

Ознакомиться с OFAC SDN List можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.

  • Санкции связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.

  • Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.

  • Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что на американские санкции против нардепа Дубинского должны реагировать в правящей партии, а глава Офиса президента Андрей Ермак пообещал, что виновных обязательно накажут.

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