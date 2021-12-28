Народ беднеет, а цены на продукты растут: жители Крыма рассказали, почему готовятся к скромному Новому году
Жители Крыма беднеют и этот факт признают даже оккупационные "власти" полуострова, хоть и пытаются уменьшить масштаб проблем. При этом цены на продукты питания продолжают расти, особенно накануне праздников. Люди рассказывают, что в этом году новогодний стол у них будет более скромным, чем раньше.
Подробнее о ситуации в Крыму читайте в материале OBOZREVATEL.Крымчане жалуются на низкие зарплаты
Российское статистическое ведомство недавно опубликовало данные о средней зарплате крымчан. Оккупанты утверждают, что за последних пять лет доходы жителей полуострова выросли в среднем с 24,14 тыс. руб. (8 700 грн) до 34,18 тыс. руб. (12 300 грн). При этом средняя зарплата по России колеблется на уровне около 54,6 тыс. руб. (19 700 грн).
Крымчане усомнились в достоверности даже таких данных. Свое недовольство они активно выражают в социальных сетях, особенно недовольны ростом цен на продукты питания и курсом доллара.
"Это кто же у нас получает 34 тысячи рублей? У нас дворник зарабатывает 10 тысяч (3 600 грн), а сантехник 15 тысяч (5 400 грн). У нас учитель получает около 15 тысяч рублей. Кто эти цифры придумал?" – возмущается жительница Симферополя Елена.
"У нас только чиновники и те, кто работает тут на российских военных базах, могут получать такие зарплаты. Для крымчанина 20 тысяч (7 200 грн) – это очень хорошая зарплата. Жители побережья, кто может, сдают все свободное жилье летом, сами ютятся в подвалах и летних кухнях, лишь бы что-то заработать. А у кого нет такой возможности, уезжают на заработки в ту же Россию. Потому что с исчезновением воды на полуострове выращивать что-то на своих огородах стало невозможно", – рассказывает пенсионерка из Ялты Ольга Валерьевна.
Судя по сайтам вакансий, на полуострове кассир и продавец могу заработать от 20 до 30 тысяч рублей (7 200 – 10 800 грн), как и кладовщики с полицейскими. Хотя есть вакансии с предложением заработка в 50 тысяч рублей (18 000 грн) – логист, бухгалтер, руководитель подразделения.
Однако недавно даже главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов сам признал: "К сожалению, доходы граждан падают, и эту проблему нельзя игнорировать".
Для спасения ситуации он придумал собрать рабочую группу из представителей среднего и малого бизнеса, чтобы найти "нестандартные пути решений, направленных на повышение эффективности производительности, которая и приведет к повышению доходов". Что кроется за этими словами, пока непонятно.А вот цены растут
Сейчас крымчане подсчитывают, во сколько им обойдется новогодний стол. По "официальным" данным "Крымстата", праздничное застолье подорожало примерно на 10% и на семью из четырех человек обойдется примерно в 8 тысяч рублей (2 880 грн).
Однако сами жители полуострова считают, что у них цены выросли как минимум на 15-20%. "Я сегодня ходила на рынок. У нас картошка перед новым годом стала золотая. Самая дешевая – 55 рублей (20 грн), а получше – 65 рублей (23 грн). Подорожали фрукты – яблоки уже по 70 рублей (25 грн). А пачка масла 300 рублей (108 грн)", – говорит Ольга Валерьевна.
В супермаркетах цены также немаленькие. Например, в Симферополе вот такие:
Апельсины – 157 рублей (57 грн)
Яйца – 113 рублей (41 грн)
Семга (слабосоленая) 200 грамм – 479 рублей (172 грн)
Бутылка молока 0,9 л (2,5%, крымский производитель) – 107,9 рублей (39 грн)
Картошка – 65 рублей (23 грн)
Свинина – 419 рублей (151 грн)
Сливочное масло (пачка 200 грамм) – до 375 рублей (до 135 грн)
В киевских супермаркетах, кстати, масло можно купить по 60-80 грн, бутылку молока – до 30 грн, яйца – 30-38 грн, картошка – 15-18 грн.
"Мы подсчитали во сколько нам обойдется "оливье". Получилось на семью из четырех человек около 800 рублей (300 грн). "Шуба" выйдет на 600 рублей (216 грн). В этом году у нас еще и свекла подорожала, да и сельдь перед праздниками тоже. А на весь новогодний стол планируем потратить до 9 000 рублей (3 240 грн). Это на 1500 рублей больше, чем в прошлом году. И это без каких-то излишеств в виде красной рыбы или икры. Бутылочка шампанского стоит 460 рублей (166 грн). Сладкое будем печь сами, фрукты купим на базаре, что подешевле. Из мяса в основном будет курица, на гарнир – картофельное пюре, салаты, овощные заготовки. Мы с мужем работаем в бюджетных организациях, я – учитель, он – врач", – рассказывает Евгения, которая живет в Севастополе.
Пенсионеры из Алушты Валентина Павловна и Сергей Семенович говорят, что в этом году новогодний стол будет намного скромнее.
"Пока нас выручают дети, которые подкинули к праздникам мясные деликатесы, конфеты, даже шампанское. Они живут на подконтрольной территории, поэтому о нас заранее позаботились. Ну а картошечка, овощные консервы, рыба – это мы сами купим. Я не подсчитывала сумму, но стол будет скромным. Хотя пироги обязательно будут", – сетует Валентина Павловна.
Крымчане говорят, что причиной такого подорожания стала погода. Летом Крым заливало, было несколько наводнений, которые уничтожили урожай жителей. А до этого засуха. И несмотря на браваду "руководства" Крыма, проблема с водой на полуострове остается. А продукты российского производства многие крымчане справедливо считают невкусными.