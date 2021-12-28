Народ беднеет, а цены на продукты растут: жители Крыма рассказали, почему готовятся к скромному Новому году

Жители Крыма беднеют и этот факт признают даже оккупационные "власти" полуострова, хоть и пытаются уменьшить масштаб проблем. При этом цены на продукты питания продолжают расти, особенно накануне праздников. Люди рассказывают, что в этом году новогодний стол у них будет более скромным, чем раньше.

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Российское статистическое ведомство недавно опубликовало данные о средней зарплате крымчан. Оккупанты утверждают, что за последних пять лет доходы жителей полуострова выросли в среднем с 24,14 тыс. руб. (8 700 грн) до 34,18 тыс. руб. (12 300 грн). При этом средняя зарплата по России колеблется на уровне около 54,6 тыс. руб. (19 700 грн).

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Крымчане усомнились в достоверности даже таких данных. Свое недовольство они активно выражают в социальных сетях, особенно недовольны ростом цен на продукты питания и курсом доллара.

"Это кто же у нас получает 34 тысячи рублей? У нас дворник зарабатывает 10 тысяч (3 600 грн), а сантехник 15 тысяч (5 400 грн). У нас учитель получает около 15 тысяч рублей. Кто эти цифры придумал?" – возмущается жительница Симферополя Елена.

"У нас только чиновники и те, кто работает тут на российских военных базах, могут получать такие зарплаты. Для крымчанина 20 тысяч (7 200 грн) – это очень хорошая зарплата. Жители побережья, кто может, сдают все свободное жилье летом, сами ютятся в подвалах и летних кухнях, лишь бы что-то заработать. А у кого нет такой возможности, уезжают на заработки в ту же Россию. Потому что с исчезновением воды на полуострове выращивать что-то на своих огородах стало невозможно", – рассказывает пенсионерка из Ялты Ольга Валерьевна.

Судя по сайтам вакансий, на полуострове кассир и продавец могу заработать от 20 до 30 тысяч рублей (7 200 – 10 800 грн), как и кладовщики с полицейскими. Хотя есть вакансии с предложением заработка в 50 тысяч рублей (18 000 грн) – логист, бухгалтер, руководитель подразделения.

Однако недавно даже главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов сам признал: "К сожалению, доходы граждан падают, и эту проблему нельзя игнорировать".

Для спасения ситуации он придумал собрать рабочую группу из представителей среднего и малого бизнеса, чтобы найти "нестандартные пути решений, направленных на повышение эффективности производительности, которая и приведет к повышению доходов". Что кроется за этими словами, пока непонятно.

Сейчас крымчане подсчитывают, во сколько им обойдется новогодний стол. По "официальным" данным "Крымстата", праздничное застолье подорожало примерно на 10% и на семью из четырех человек обойдется примерно в 8 тысяч рублей (2 880 грн).

Однако сами жители полуострова считают, что у них цены выросли как минимум на 15-20%. "Я сегодня ходила на рынок. У нас картошка перед новым годом стала золотая. Самая дешевая – 55 рублей (20 грн), а получше – 65 рублей (23 грн). Подорожали фрукты – яблоки уже по 70 рублей (25 грн). А пачка масла 300 рублей (108 грн)", – говорит Ольга Валерьевна.

В супермаркетах цены также немаленькие. Например, в Симферополе вот такие:

Апельсины – 157 рублей (57 грн)

Яйца – 113 рублей (41 грн)

Семга (слабосоленая) 200 грамм – 479 рублей (172 грн)

Бутылка молока 0,9 л (2,5%, крымский производитель) – 107,9 рублей (39 грн)

Картошка – 65 рублей (23 грн)

Свинина – 419 рублей (151 грн)

Сливочное масло (пачка 200 грамм) – до 375 рублей (до 135 грн)

В киевских супермаркетах, кстати, масло можно купить по 60-80 грн, бутылку молока – до 30 грн, яйца – 30-38 грн, картошка – 15-18 грн.

"Мы подсчитали во сколько нам обойдется "оливье". Получилось на семью из четырех человек около 800 рублей (300 грн). "Шуба" выйдет на 600 рублей (216 грн). В этом году у нас еще и свекла подорожала, да и сельдь перед праздниками тоже. А на весь новогодний стол планируем потратить до 9 000 рублей (3 240 грн). Это на 1500 рублей больше, чем в прошлом году. И это без каких-то излишеств в виде красной рыбы или икры. Бутылочка шампанского стоит 460 рублей (166 грн). Сладкое будем печь сами, фрукты купим на базаре, что подешевле. Из мяса в основном будет курица, на гарнир – картофельное пюре, салаты, овощные заготовки. Мы с мужем работаем в бюджетных организациях, я – учитель, он – врач", – рассказывает Евгения, которая живет в Севастополе.

Пенсионеры из Алушты Валентина Павловна и Сергей Семенович говорят, что в этом году новогодний стол будет намного скромнее.

"Пока нас выручают дети, которые подкинули к праздникам мясные деликатесы, конфеты, даже шампанское. Они живут на подконтрольной территории, поэтому о нас заранее позаботились. Ну а картошечка, овощные консервы, рыба – это мы сами купим. Я не подсчитывала сумму, но стол будет скромным. Хотя пироги обязательно будут", – сетует Валентина Павловна.

Крымчане говорят, что причиной такого подорожания стала погода. Летом Крым заливало, было несколько наводнений, которые уничтожили урожай жителей. А до этого засуха. И несмотря на браваду "руководства" Крыма, проблема с водой на полуострове остается. А продукты российского производства многие крымчане справедливо считают невкусными.