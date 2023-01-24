НАПК предписало Резникову расследовать деятельность главы департамента госзакупок Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников должен провести служебное расследование в отношении главы департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдана Хмельницкого. В отношении последнего уже составлен административный протокол.

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Такое предписание Резникову 23 января официально вынес глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает пресс-служба агентства. Речь идет о предоставлении агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушение сроков ответа.

Так, еще 16 января НАПК составило на Хмельницкого административный протокол о правонарушении, связанном с коррупцией. Дело в том, что после декабрьской проверки коррупционных рисков в Минобороны НАПК потребовало от ведомства предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства.

Однако в ответ на это Хмельницкий написал письмо с заявлением, что такого отчета нет, а потому он не может его предоставить. Однако позже НАПК выяснило, что до того, как написать это письмо, Хмельницкий уже поставил подпись об ознакомлении с отчетом. Кроме того, свой ответ Хмельницкий направил в нарушение законных сроков.

В агентстве отметили, что Хмельницкому угрожает дисциплинарная ответственность в рамках военного устава, так как он является военнослужащим. Также еще 16 декабря НАПК призвало Минобороны отстранить Хмельницкого.

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