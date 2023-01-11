Налоги на ввоз тепловизоров и беспилотников в Украину могут отменить: Гетманцев подал идею

В Украине могут отменить налоги на ввоз из-за границы беспилотников, тепловизоров, а также оптических и коллиматорных прицелов. Если решение будет принято, НДС и ввозная пошлина будут отменены и для юридических, и для физических лиц.

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С такой инициативой выступил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он призвал нардепов присоединиться к подписанию инициативы.

"По обращению волонтерских организаций инициирую изменения в Налоговый кодекс относительно законопроекта об освобождении от НДС и пошлины при ввозе физическими и юридическими лицами (в том числе через международные почтовые отправления) БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, тепловизоров", – сообщил Гетманцев. Речь идет об освобождении указанных товаров от уплаты:

ввозной пошлины – 10% от фактурной стоимости;

налога на добавленную стоимость – 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины.

По его словам, в разработке проекта также участвовали депутаты Роман Грищук ("Слуга народа"), Ярослав Железняк ("Голос"), Александр Ковальчук ("Слуга народа") и представители волонтерских организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Украине на уровне закона освободили от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink, в том числе для физлиц и через заказы почтой. Также в законодательстве закрепили хранение до 2000 литров топлива для генераторов без лицензий на время военного положения.

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