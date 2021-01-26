Налоги для Гугл: беспредел или шаг к справедливости

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым предложили ввести налог на добавленную стоимость для так называемых "мировых техногигантов", к числу которых относятся Google, Facebook и YouTube. Такие компании зарабатывают в Украине миллионы долларов, но не платят в госбюджет ни копейки налога. Такая ситуация – несправедлива как относительно бюджета, мимо которого в условиях экономического кризиса проходит такой важный финансовый ресурс, так и в отношении отечественных компаний, которые вынуждены платить все налоги. Ведь сейчас существуют заведомо несправедливые условия – и совсем не в пользу украинских компаний.

Законопроект №4184 направлен на исправление сложившейся ситуации, однако законодательная инициатива мгновенно подверглась критике. В чем обвиняют авторов законопроекта, какие опасности видят во внедрении этого налога эксперты, будет ли его администрирование эффективным, а также существуют такие налоги в других странах мира – попробуем разобраться.

Законопроект №4184 предусматривает налогообложение налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на территории Украины, в размере 20%. Сам автор законопроекта объясняет свою инициативу намерением уравнять положение иностранных компаний и ресурсов с теми, которые являются резидентами Украины и платят здесь налоги.

"Почему рекламные и информационные услуги, предоставляемые резидентами внутри страны, должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране, – нет? В чем смысл предоставлять льготы на услуги нерезидентов Почему бюджет воюющей страны имеет отказываться от дополнительных поступлений от налогообложения сервисов, которые никоим образом не относятся к товарам первой необходимости", – написал Гетманцев на своей странице в Facebook, аргументируя свою позицию.

Его тезисы полностью поддерживают в Минцифры.

"В мире введение 20% НДС для иностранных компаний страной, на территории которой поставляются цифровые услуги, является нормальной практикой. Ведь это позволяет выровнять всех участников на внутреннем рынке страны. Сейчас наш бизнес платит налоги в Украине, а иностранные компании (Facebook, Twitter, Youtube) – нет. То есть, например, Megogo в стоимость своих услуг закладывает НДС, а Netflix – нет. А в случае принятия законопроекта... все участники рынка будут иметь одинаковые конкурентные условия, а нерезиденты будут платить налоги за деятельность на территории Украины", – говорится в официальной позиции министерства, опубликованном на официальном сайте.

Аргументы же оппонентов в основном касаются того, что те же 20% налогов мировые корпорации просто заложат в стоимость своих услуг. То есть – переложат на плечи украинский – клиентов таких компаний, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и т. д. В частности, по прогнозам экспертов может вырасти стоимость подписки на стримингових сервисах и рекламы в соцсетях. Правда, рост не обязательно должно произойти. Теория переложения налога уже давно не работает, по крайней мере в этом убеждает Гетманцев.

Мировая практика

Критики законопроекта часто упрекают авторам: при обосновании необходимости утверждения нового налога для компаний-нерезидентов автор ссылается на внедрение такой налоговой инициативы в Российской Федерации и Беларуси. А это, мол, не лучшие образцы для подражания.

В РФ нерезидентов, продающих на территории государства электронные услуги, обязали платить налог на добавленную стоимость еще с 1 января 2017 года. Под налогообложение попал цифровой контент, услуги по хранению и обработке информации, регистрация доменов и хостинга и тому подобное. Компании, предоставляющие такие услуги, должны встать на налоговый учет. И они активно это делают. Так, уже зарегистрировались, например, Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International BV, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и многие другие – в целом 1580 компаний. Уже в 2017 году они уплатили в госбюджет 9,4 млрд рублей (около 3,2 млрд грн), в 2018 – 12 млрд руб (более 4 млрд грн). А в первом квартале 2019 года 12 миллиардов рублей в госбюджет РФ было перечислено всего за 1 квартал.

В Беларуси аналогичный налог был введен в 2018 году.

Однако, вопреки распространенному мнению, налоги на цифровые услуги внедряются далеко не только в государствах с авторитарным режимом правления. Так, облагать нерезидентов, зарабатывающих на предоставлении электронных услуг, решили летом 2019-го и во Франции. Ставка налогообложения составляет всего 3% и распространяется на компании с прибылью 750 млн евро+, в частности, Google, Amazon, Facebook, Apple. Через эту инициативу французских властей президент США Дональд Трамп в свое время пригрозил зеркальным налогом для производителей французских вин. Однако в конце концов конфликт был улажены – и закон о таком налогообложения на территории Франции вступит в силу с 2021 года.

А вот в Великобритании налог на цифровые услуги введен с 1 апреля 2020 года. Согласно решению властей этого государства, компании с глобальным доходом более 500 млн фунтов стерлингов, которые зарабатывают на территории Великобритании не менее 25 млн фунтов стерлингов, обязали платить налог в размере 2% с доходов. Облагаются доходы поисковых систем, социальных сетей и онлайн-площадок, обслуживающих британцев.

На подходе – введения налога на цифровые услуги для международных техногигантов в Чехии и Италии. А Молдова уже в этом году собирается ввести 20% налог для поставщиков ИТ-услуг.

Цена вопроса

В следующий, 2021, Украина заходить с рекордным дефицитом бюджета почти 300 миллиардов гривен. При таких условиях, что еще больше усложняются углублением мирового экономического кризиса, войной на Донбассе и пандемией коронавируса, любые дополнительные поступления в бюджет – жизненно важны.

Сколько же принесет бюджету инициатива депутатов во главе с Гетманцевым? Чтобы оценить потенциальные поступления, следует разобраться с тем, сколько зарабатывают мировые техногиганты на территории Украины.

По данным Gemius Ukraine, в 2019 году Google и Facebook вошли в пятерку крупнейших продавцов рекламы в Украине. Google является лидером по показателю месячных просмотров рекламы в Украине с долей 65%. Facebook занимает 7% рекламного рынка. При этом если в первой компании есть представительство в Украине и в 2017-м компания выплатила около 270 млн грн налога на прибыль с 1,6 млрд грн дохода, а в 2018-м – 31 млн с 2,5 млрд грн заработанных, то вторая не платит в Украине налогов вообще.

А зарабатывает Facebook в Украине немало. Так, по официальным данным компании, аудитория соцсети Facebook в нашем государстве составляет около 15 млн пользователей – с приростом в 1 млн за последние полгода. 40% населения, пользующегося этой соцсетью, вывели Украину в лидеры: мы опережаем Германию, Молдову, Беларусь и Россию. Еще 13 млн аккаунтов (35% проникновения) имеют украинцы в Instagram (за последние полгода прибавилось 1500000 пользователей) – а эта соцсеть также принадлежит Facebook Inc.

Не отстают и другие компании. Google ежемесячно посещают в среднем 20 млн пользователей (с приростом почти 2 млн в год), YouTube – около 16 млн. Wargaming отчитывается о 8 млн аккаунтов World of Tanks в Украине на октябрь 2020 года. Похожая ситуация – и похож активный прирост пользователей – наблюдается и в других крупных компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Сколько средств все эти компании зарабатывают в Украине – еще предстоит подсчитать в случае принятия законопроекта №4184. Однако уже сейчас эксперты оценивают потенциальные поступления в бюджет в 3 млрд грн – именно столько, например, было выделено в этом году из Фонда противодействия COVID-19 на обеспечение лабораторий Минздрава для проведения тестирования на выявление коронавирусной болезни.

Что думают об этом в Украине?

"Мы системно выступаем за прозрачную и равную систему налогообложения в стране. Мы как компания гордимся тем, что мы ежегодно платим миллиарды гривен налогов в Украине, тем самым внося вклад в благосостояние нашего государства. И так делает весь большой и ответственный бизнес в мире – ты платить налоги в той стране, в которые зарабатываешь, и для любые компании, включая даже так мировые имена как Facebook или Youtube не должно исключения", – прокомментировал Александр Когут, директор по регуляторного обеспечения "Киевстар" на запрос OBOZREVATEL.

"Я не сторонник большинства налоговых новаций экономической власти Украины, однако считаю правильным поддерживать те, к сожалению, немногочисленные, но верные законодательные инициативы, которые возникают. Попытка, которую делает проект 4184, а именно обложения НДС цифровых услуг нерезидентами на территории Украина (B2C), полностью вписываются в общеевропейские правила взимания налога. Обратным боком процесса (неприятным) будет не менее 20% увеличение стоимости легальных цифровых услуг для Украинской (уплата налога и расходов на администрирование). Производитель, скорее всего, переведет расходы на конечного потребителя", – высказался на своей странице в Фейсбук эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики реанимационное пакета реформ Вячеслав Черкашин.

"В этом есть логика. Бизнес должен платить налоги. И украинский, и зарубежный. Главное, чтобы это были прозрачные правила, одинаковые для всех", – подчеркнул Николай Черный, который ранее был топ-менеджером "Укрпочты", а после увольнения с этой компании взялся развивать несколько собственных интернет-ресурсов.

"Почему государство вообще отказывается взимать налоги, хотя это делают очень многие развитые страны? В ЕС налог на такие услуги, и ничего страшного не происходит. Сколько я общался с представителями таких компаний – они удивляются, почему мы не взимаем с них эти налоги. Они говорят, мол, у нас резервируются эти деньги, потому что мы практически во всем мире их платим. Украина не хочет их брать – ну не хочет. Следовательно, отказываясь брать эти налоги, мы делаем Google богаче, чем он и так есть. но разве это задача государственной политики – делать так, чтобы в Google было еще больше денег, а государственный бюджет просто от них отказывался?" – замечает юрист Юрий Крайняк.

И это замечание особенно логичным выглядит на фоне дефицита бюджета, обусловленного экономическим кризисом и пандемией коронавируса.

Будуть ли платить мировые техногиганты налоги в Украине?

Законопроектом предусмотрено, что все компании-нерезиденты, которые оказывают на территории Украины цифровые услуги на сумму от 1 млн грн в год, будут обязаны зарегистрироваться как плательщики НДС в Украине. Закон обяжет их вести налоговую отчетность по НДС для клиентов-физлиц, сделать это можно будет удаленно, с помощью электронной формы на специальном веб-сайте. Для иностранных компаний законодатели предусмотрели послабление: им не нужно будет регистрировать налоговые накладные, как это делают отечественные налогоплательщики.

За работу без регистрации предусмотрен штраф – 8500 гривен. Безусловно, для Facebook или Netflix – это копейки. Однако авторы законопроекта рассчитывают на то, что забота о собственной репутации побуждать крупные зарубежные корпорации соблюдать требования национального законодательства куда эффективнее, чем денежные штрафы.

А государство Украина в случае принятия такого законопроекта получит столь необходимые ей средства – причем не затянув еще больше налоговую удавку на шее собственных граждан, установит справедливые и равные условия как для национальных налогоплательщиков так и для международных технологических корпораций

"Налог Google": быть или не быть?

Известный эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич объяснил Обозревателю, что внедрение налогообложения коммерческой деятельности в цифровом пространстве – неизбежно.

"Налогообложение коммерческой деятельности, которое происходит в цифровом пространстве, является одним из трендов последних лет. Как показывают исследования ведущих компаний, фактически уже нет дискуссий о том, стоит ли это делать. Вопрос только в деталях", – говорит эксперт.

Эти детали и должны определить, какие последствия – положительных или отрицательных – после принятия такого решения следует ожидать. К несомненным плюсам, по мнению Химича, следует отнести, прежде всего, увеличение налоговых поступлений и установления равных условий для бизнеса, необходимость которых подчеркивают и авторы законопроекта, и эксперты, и представители рынка.

"Среди плюсов стоит отметить, в первую очередь, выравнивание условий для местного и транснационального бизнеса. Локальным игрокам трудно конкурировать, если конкуренты на имеют никаких фискальных (и любых) обязательств внутри страны. Это создает для местного бизнеса мощную мотивацию для побега в зарубежные юрисдикции с минимальным или отсутствующим налогообложением (оффшоры). от этого, в свою очередь, страдает общество, которое теряет фискальные ресурсы. Конечно, нелишними будут и дополнительные поступления в бюджет, который страдает от большого дефицита", – говорит Химич.

Зато существующие предложения требуют определенной доработки.

"Узкие места является адекватность предложенных норм, сложность переговоров с нерезидентскими компаниями, которые имеют возможность просто игнорировать любые национальные регуляции. Остается открытым вопрос как введение такого налогообложения отразится на стоимости цифровых услуг и товаров, которые предоставляют нерезидентские компании", – замечает эксперт.

По мнению Романа Химича, распространенный тезис о том, что в случае введения НДС для компаний-нерезидентов, которые предоставляют цифровые услуги в Украине на 20% подскочат цены этих услуг для Украинской – в известной степени манипуляция или преувеличения.

"Как показывает накопленный международный опыт, такие компании далеко не всегда пытаются переложить новые расходы на потребителя, поскольку цены гораздо сильнее зависят от текущей конъюнктуры на рынке. В любом случае это то направление работы, которым стоит заниматься", – резюмировал эксперт.