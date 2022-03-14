На Волыни национализировали фуры с грузами из РФ и Беларуси

В Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси. Некоторые из этих фур были на территории региона, другие пытались проехать через Украину, однако их официально изъяли.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал председатель Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко. Он сообщил, что изъяли также товары, которые перевозил транспорт. В основном машины были загружены яблоками, одеждой и электротоварами.

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Большинство национализированных фур решили использовать для доставки гуманитарной помощи в другие регионы Украины. Пять грузовиков уже передали пограничниками, а еще столько же отдадут на нужды военных.

Погуляйко предупредил, что все российских и белорусских фур будет ждать такая же судьба, что и уже национализированные грузовики.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине был принят закон о национализации российского имущества на территории нашей страны. Речь идет об объектах, средствах и вкладах.

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