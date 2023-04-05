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У жены Медведчука Марченко нашли два земельных участка на 17,5 млн грн: произведен арест

Владимир Пазий
Экономика
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СБУ во Львовской области арестовали новые земельные участки жены Медведчука

Во Львовской области арестовали два земельных участка стоимостью 17,5 млн грн. Они принадлежат фирме, конечным бенефициаром которой является супруга лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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Эти участки находятся в одном из самых престижных туристических районов Львовщины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 5 апреля.

"Следствием установлено, что должностное лицо издало и подписало поддельные документы, на основе которых были незаконно выданы государственные акты права собственности на пять земельных участков. В дальнейшем право собственности на них приобрела вышеупомянутая фирма. В прошлом году по ходатайству прокуроров уже был наложен арест на 3 земельные участки", – говорится в заявлении.

Участок, принадлежащий Марченко

Как отметили в СБУ (Службе безопасности Украины), к противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В период 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновник уже сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  1. ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  2. ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

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