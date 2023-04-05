У жены Медведчука Марченко нашли два земельных участка на 17,5 млн грн: произведен арест

Во Львовской области арестовали два земельных участка стоимостью 17,5 млн грн. Они принадлежат фирме, конечным бенефициаром которой является супруга лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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Эти участки находятся в одном из самых престижных туристических районов Львовщины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 5 апреля.

"Следствием установлено, что должностное лицо издало и подписало поддельные документы, на основе которых были незаконно выданы государственные акты права собственности на пять земельных участков. В дальнейшем право собственности на них приобрела вышеупомянутая фирма. В прошлом году по ходатайству прокуроров уже был наложен арест на 3 земельные участки", – говорится в заявлении.

Как отметили в СБУ (Службе безопасности Украины), к противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. В период 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов о праве собственности на землю в пользу Марченко.

В настоящее время чиновник уже сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость этих активов составляет более 440 млн грн.

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