На Черниговщине вскоре построят две временные переправы: Кубраков рассказал подробности

В Черниговской области идет восстановление штучных сооружений. В понедельник, 11 апреля, стартовали работы по возведению временной переправы вблизи села Смолин, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле Смолина и Якубовки.

Переправу в Смолине планируют сделать уже через несколько дней, а в Якубовке – до конца недели. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

"Дальше будем работать на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка", – отметил глава министерства. Он также указал, что в период ведения боевых действий в области было разрушено 16 мостов и путепроводов.

Ранее Кубраков рассказал о восстановлении мостов на Киевщине. По его словам, на отстройку каждого моста потребуется 2-3 месяца.

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"Освобождены города и городки Киевской области. Отстроим, не забудем... Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев – Чоп. План завершить работы через пару недель", – написал Кубраков в своем Facebook 4 апреля. Кроме того, уже через месяц планируют восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиевого.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на $12,2 млрд. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн грн.

Общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.