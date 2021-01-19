МВФ прекратит прямое финансирование бюджета Украины: Марченко назвал сроки

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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МВФ прекратит прямое финансирование бюджета Украины: Марченко назвал сроки

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации", – сообщил Марченко, передает "Правительственный портал".

По его словам, Украине необходимо занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой относительно своих заимствований.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы . Мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

УкраинаМВФСергей Марченко (чиновник)