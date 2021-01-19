МВФ прекратит прямое финансирование бюджета Украины: Марченко назвал сроки

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года.

"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации", – сообщил Марченко, передает "Правительственный портал".

По его словам, Украине необходимо занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой относительно своих заимствований.

"МВФ важен как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которые он предоставляет. Большую часть денег мы заняли на международных финансовых рынках. Однако на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ, и мы делаем все возможное, чтобы продолжать сотрудничество и выполнять условия программы . Мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда начнет второй раунд работы в Украине в январе. По его словам, сейчас в МВФ акцентируют внимание на реализации мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы. Все маркеры, которые касались правительственных мер, уже выполнены.