МИУ совершает диверсию против линейного судоходства и против Украины

Попытки Мининфраструктуры сломать систему линейного судоходства в Украине приведут к тому, что страна остается без судоходства, а некоторые линии заграничного плавания могут попросту исчезнуть. Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL.

"16 декабря 2021 года Мининфраструктуры опубликовало проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания". Заурядный, на первый взгляд, бюрократический документ, по сути, является диверсией против своей страны", - пишет издание.

Как поясняют журналисты, изменения, которые Министерства инфраструктуры планирует внести в приказ о регистрации линий заграничного плавания, настолько абсурдные и запутанные, что априори не выполнимы на практике. Это касается норм по замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и т. п.

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"Предложенные новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания. В итоге, по словам эксперта Владимира Гусака, некоторые линии заграничного плавания просто перестанут существовать - временно или полностью", - подчеркивает издание и резюмирует: прежде, чем вносить изменения в подобные проекты, ведомству стоит провести консультации с участниками рынка.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ – это свидетельство того, что ведомство умножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.