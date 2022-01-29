Мининфраструктуры разрушает линейное судоходство. Зачем?

Накаляется обстановка вокруг попытки Мининфраструктуры усложнить, а, по сути, уничтожить нормальную систему линейного судоходства. Инициатива вызвала жесткую критику в профессиональном и экспертном сообществе. Министерству пытаются объяснить, что нельзя вносить хаос в международные торговые связи Украины и ставить под угрозу выполнение экспортных контрактов, особенно, в нынешнее кризисное время. Министерство пока отмалчивается...

16 декабря 2021 года Мининфраструктуры опубликовало проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания". Заурядный, на первый взгляд, бюрократический документ, по сути, является диверсией против своей страны. О чем идет речь?

Большинство товаров украинского экспорта доставляется получателям именно морским транспортом. Точно также стратегически важные импортные товары, в том числе и часть энергоносителей, прибывают к нам морем.

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В мире есть два основных типа морских грузоперевозок: трамповое судоходство и линейное. Трамповое – это фактически разовый чартер, при котором тип судна, характер груза, маршрут рейса, порты, последовательность захода в них и прочее определяется договором фрахта с конкретным грузовладельцем.

Линейное судоходство отличается от трампового установленным расписанием движения судов и возможностью воспользоваться услугами данной линии разным грузовладельцам (если есть свободное место на судне), а также пассажирам, когда речь идет о пассажирских перевозках.

Это дает гарантированную загрузку портов, позволяет обеспечить занятость персонала, осуществлять поставки товаров в оговоренных объемах и в четкие сроки, максимально сократить "холостой пробег" флота.

Но самое важное это то, что у линейного судоходства есть базовый морской порт, как правило, национальный. Согласно действующим нормативным документам, обязательным линейным портом в Украине может быть исключительно морской порт нашей страны, а иностранные являются факультативными. Это очень важный момент.

За счет регулярности судозаходов и увеличения объемов перевалки грузов бюджет получает больше портовых сборов. Именно поэтому линейное судоходство считается более выгодной для государства формой организации морских поставок, чем трамповое.

У нас грузоперевозки на линиях заграничного плавания стали более-менее активно развиваться только в последние несколько лет. В 2015 году Мининфраструктуры упростило процедуру и механизм получения подтверждения регистрации линий в соответствии с международными нормами. И на сегодня в Украине действуют около двух десятков линий судоходства.

При этом, как в мировой практике, так и в украинском законодательстве нет ограничений по перевозимым грузам. Учитывая заметно выраженный сырьевой характер внешней торговли Украины, на судоходных линиях перевозят железорудное сырье, металлопродукцию, а так же зерновую, масложировую и химическую продукцию.

Теперь весь этот экспорт и валютные поступления от него могут оказаться под угрозой из-за искусственно созданных проблем с морской транспортировкой. Что делает МИУ? Министерство предлагает внести в Инструкцию о регистрации линий заграничного плавания такие абсурдные запутанные правила, которые априори не выполнимы на практике. Это касается норм по замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и т. п.

Предложенные новации создают искусственные препятствия для функционирования всей системы линий заграничного плавания. По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, некоторые линии заграничного плавания просто перестанут существовать временно или полностью.

Это как минимум обернется потерей отдельных направлений плавания и падением конкурентоспособности. А в худшем случае – что очень важно и в отличие от деталей судоходства понятны всем - обвалом экспорта в целом. Как такой сценарий отразится на бюджете и экономике в целом, учитывая текущий исторический момент? Если коротко, то очень драматично.

Нужно понимать, что Украина попала в так называемые "сырьевые ножницы". Период высоких цен на железную руду и металл, позволивший отечественным экспортерам существенно нарастить выручку, к сожалению, закончился.

С середины 2021 года мировые цены на железную руду с более чем $200 за тонну опустились до $90. И это не предел падения. С металлопродукцией тенденция аналогичная. Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркивает: если цены на мировом рынке продолжат падать, то и поступления будут снижаться

Продовольствие, в частности зерновые и масложировые культуры, на мировых рынках все еще в цене. Но доходы от прошлогоднего экспорта не перекрывают в полной мере текущие расходы на рекордно взлетевшие в цене энергоносители, удобрения и импортируемое сырье. Да и прогнозы ФАО (всемирная продовольственная организация при ООН) говорят о том, что после бурного роста в 2021-2022 годах цены на продовольствие пойдут вниз.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что если нефть, условно говоря, дешевле руды, то в страну приходит больше валюты, чем уходит. В противном случае баланс торговли нарушается, возникает дефицит валюты и, как следствие, – падение курса гривни. Это и есть, по его словам, упомянутый "эффект сырьевых ножниц".

Так совпало, что все эти неприятности (пока МИУ приказ не утвердило – потенциальные, но вполне вероятные) приходится на традиционно слабый для бюджетных поступлений период (январь-апрель), который дополнительно усугубился падением гривны, выходом нерезидентов из ОВГЗ, проблемами бегства инвестиций на фоне риска военной агрессии РФ, высокими темпами инфляции и ростом социальной напряженности – одна только "итальянская забастовка" полицейских с требованием повышения зарплаты чего стоит!

В этих условиях государство должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы стимулировать рост экспорта и создавать наиболее приемлемые условия экспортерам. Но вместо этого мы видим, как Мининфраструктуры бюрократическими методами пытается разрушить систему линейного судоходства в Украине, что приведет к обрушению экспорта. Да и критический импорт тоже может перестать поступать в Украину. Зачем "стрелять себе в ногу"?

Если бы мы верили в теорию заговоров, то могли бы предположить, что в транспортном министерстве засели "кроты", которые сознательно совершают диверсию, с целью ослабить возможность сопротивления военной агрессии. Но эксперты считают, что все гораздо банальнее.

"Такие инициативы часто делаются просто для того, чтобы увеличить влияние отдельных лиц и сделать определенный дополнительный объем бумажной работы по регистрации. То есть, грубо говоря, создавать проблемы, чтобы потом эти проблемы решать" - предположил Владимир Гусак.

В общем, война войной, а коррупция по расписанию...