Лазебная сказала, хватит ли денег на субсидии в 2021 году

В бюджете-2021 заложено достаточную сумму средств на субсидии. Денег должно хватить на отопительный сезон.

Такое заявление в эфире "Сніданку з 1+1" сделала министр социальной политики Марина Лазебная. Отметим, что на следующий год предусмотрено 36,6 млрд грн на программу помощи населению по уплате коммунальных платежей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нам было понятно, какие будут цены на газ, на электроэнергию, и опять же мы понимали, что сегодня 3 миллиона человек, а может быть, больше в этой программе. Нам сегодня этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы – это ноябрь, декабрь, январь и февраль, потому что это отопительный сезон", – сообщила Лазебная.

Она считает, что нет оснований для экономии на получателях помощи.

"Средний размер субсидии – 1600 гривен. Поэтому мы сегодня обеспечены ресурсами, входим спокойно в 2021 год и будем наблюдать за тем, чтобы не было слишком высоких колебаний тарифов. Это для нас критично", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2021 года Министерство финансов будет проверять получателей субсидий сразу после того, как они подадут заявление. Если же выплату уже назначат, а нарушения найдут после, всю неправомерно выплаченную помощь придется вернуть в бюджет.

Об этом говорится в постановлении "Об упрощенном порядке предоставления субсидии". За что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машина до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Каждая семья в среднем задолжала 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). К тому же еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.