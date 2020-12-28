Лазебна сказала, чи вистачить грошей на субсидії в 2021 році

У бюджеті-2021 закладено достатню суму коштів на субсидії. Грошей повинно вистачити на опалювальний сезон.

Таку заяву в ефірі "Сніданку з 1+1" зробила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Зазначимо, що на наступний рік передбачено 36,6 млрд грн на програму допомоги населенню щодо сплати комунальних платежів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Нам було зрозуміло, які будуть ціни на газ, на електроенергію, і знову ж таки ми розуміли, що сьогодні 3 мільйони людей, а може й бути більше в цій програмі. Нам сьогодні цих коштів, прогнозуємо, буде досить, щоб пройти найкритичніші місяці – це листопад, грудень, січень і лютий, тому що це опалювальний сезон", – повідомила Лазебна.

Вона вважає, що немає підстав для економії на отримувачах допомоги.

"Середній розмір субсидії – 1600 гривень. Тому ми сьогодні забезпечені ресурсами, входимо спокійно у 2021 рік і спостерігатимемо за тим, щоб не було дуже високих коливань тарифів. Це для нас критично", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року Міністерство фінансів перевірятиме одержувачів субсидій одразу після того, як вони подадуть заяву. Якщо ж виплату вже призначать, а порушення знайдуть після, усю неправомірно виплачену допомогу доведеться повернути в бюджет.

Про це йдеться в постанові "Про спрощений порядок надання субсидії". За що можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину. Кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). До того ж ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.